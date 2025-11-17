Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3007326
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Rohini Acharya: तेजस्वी यादव से कितने साल बड़ी हैं रोहिणी आचार्य? यहां जानें उनके बारे में सबकुछ

Rohini Acharya Latest News: लालू यादव और राबड़ी देवी की 9 संतानें हैं, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं. जिनमें से रोहिणी आचार्य दूसरे नंबर की संतान हैं, जबकि तेजस्वी यादव का नंबर सबसे आखिरी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:10 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव से कितने साल बड़ी हैं रोहिणी आचार्य?
तेजस्वी यादव से कितने साल बड़ी हैं रोहिणी आचार्य?

Rohini Acharya News: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में भूचाल देखने को मिल रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया था और चुनाव समाप्त होते ही रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ लिया है. रोहिणी आचार्य वही हैं, जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई थी. रोहिणी ने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ते हुए तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने चप्पलों से पीटा है. रोहिणी के इस पोस्ट पर बिहार में सियासी बवंडर खड़ा हो गया है. हालांकि, लालू परिवार की तरफ से रोहिणी आचार्य के आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. अब इंटरनेट पर लोग रोहिणी आचार्य के बारे में सर्च कर रहे हैं.

रोहिणी आचार्य से तेजस्वी यादव कितने छोटे हैं, इंटरनेट पर यह काफी सर्च किया जा रहा है. बता दें कि लालू यादव और राबड़ी देवी की 9 संतानें हैं, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं. लालू-राबड़ी की 9 संतानों में सबसे बड़ी मीसा भारती हैं. उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है और राजनीति में भी सक्रिय हैं. वर्तमान समय में वे पाटिलपुत्र लोकसभा सीट से राजद की सांसद हैं. मीसा की शादी शैलेश कुमार से हुई है, जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं. रोहिणी आचार्य का नंबर दूसरा है.

ये भी पढ़ें- Bihar Government Formation News Live: शपथ ग्रहण से पहले तक अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे नीतीश कुमार

Add Zee News as a Preferred Source

रोहिणी आचार्य ने भी एमबीबीएस किया है और उनकी शादी समरेश सिंह से हुई थी. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रोहिणी अपने पति के साथ सिंगापुर में ही रहती थीं. समरेश, सिंगापुर में एवरकोर पार्टनर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में बड़े पदों पर काम कर चुके हैं. उनके पिता राव रणविजय सिंह आयकर विभाग से रिटायर अधिकारी हैं और लालू प्रसाद यादव के कॉलेज के दिनों के साथी रह चुके हैं. रोहिणी के बाद लालू-राबड़ी की 5 और बेटियां और दो बेटे हैं. इनमें से तेजस्वी यादव सबसे छोटे हैं. रोहिणी आचार्य का जन्म जून 1979 में हुआ था, वहीं तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ था. इस लिहाज से तेजस्वी से रोहिणी करीब साढ़े 10 साल बड़ी हैं.  

TAGS

Rohini AcharyaTejashwi Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Bihar new Government
नीतीश कुमार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की
Shalini Mishra
रोहिणी विवाद पर फूटी सियासत! शालिनी मिश्रा का तेजस्वी यादव पर करारा वार
NEET PG seats Bihar
मेडिकल PG वालों के लिए खुशखबरी, सीटों में हुई बढ़त
Rohini Acharya
कितनी संपत्ति की मालकिन हैं परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने वाली रोहिणी आचार्य?
Jharkhand Politics
बिहार जीत पर झारखंड में सियासी संग्राम तेज, नेहा तिर्की और सुदर्शन भगत आमने-सामने
oath ceremony
गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण का मेगा शो! पीएम मोदी समेत दिग्गजों की एंट्री
Gandhi Maidan
तीसरी बार CM की शपथ ग्रहण का गवाह बनेगा गांधी मैदान, जानें इसके तथ्यों के बारे में
vijay sinha statement
जिंदा लाश... विजय सिन्हा ने लालू यादव को लेकर दिया विवादित बयान; अब बढ़ेगी गर्मी
Jan Suraaj
जन सुराज के प्रो. केसी सिन्हा ने चुनाव हारने के बाद शुरू किया यह काम, हो रही चर्चा
bihar government formation
Bihar Government Formation News Live: शपथ ग्रहण से पहले तक अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे नीतीश कुमार