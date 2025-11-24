Advertisement
गृह मंत्रालय आने से कितने पावरफुल हो गए सम्राट चौधरी, यहां देखिए

Samrat Choudhary: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभाल लिया है. नीतीश कुमार के पूरे 20 साल के शासनकाल में अलग से कोई गृह मंत्री नहीं बन पाया था. गृह मंत्रालय बिहार में प्रशासन और पुलिस की देखरेख में बड़ी भूमिका निभाता है. 

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 24, 2025, 08:59 PM IST

Samrat Choudhary: बिहार में एक बार फिर NDA की सरकार बनीं और सीएम नीतीश ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है. लेकिन इस बार की सरकार 20 साल की सरकार से थोड़ी अलग है. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के सीएम रहते उनके पास बिहार का गृह विभाग नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी के पास है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा को 89 सीटें मिली तो नीतीश कुमार की JDU को 85 सीटें मिली हैं. जिसके बाद नई सरकार में नीतीश कुमार ने पहली बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी को सौंप दी है. सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है. कुछ सरकार पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ने की बात कर रहे हैं तो कुछ बीजेपी की भागीदारी और बढ़ने के की बात कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार कांग्रेस ने 6 साल के लिए 7 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित, जानें मामला

बिहार में गृह मंत्रालय मिलना काफी बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि राज्य का पुलिस महकमा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह से गृह मंत्रालय के तहत आती है. यानी पुलिस महकमा ab पूरी तरह से सम्राट चौधरी के हाथों में होगा. जेल और इस तरह की बाकी चीजों में भी गृह मंत्रालय का नियंत्रण होगा. यानी सीएम की आधी ताकत बीजेपी के हाथों में आ गई है. इसे बीजेपी की सरकार बनाने की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम भी माना जा रहा है. 

बता दें कि सम्राट चौधरी के पास पुलिस महकमे में ट्रांसफर और अधिकारों की तैनाती की जिम्मेदारी, पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है. डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी और डीएसपी जैसे अधिकारी सीधे रिपोर्ट करेंगे, हिंसा, दंगे और तमाम तरह की बड़ी गिरफ्तारियों में सम्राट चौधरी का सीधा हस्तक्षेप होगा. साथ ही, किस नेता को कितनी सुरक्षा मिलेगी, ये फैसला भी गृह मंत्रालय के तहत लिया जा सकेगा. बता दें कि बिहार का खुफिया विभाग भी गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करता है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

