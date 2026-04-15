मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री और अब मुख्यमंत्री... कैसे 2017 में बीजेपी में आने के बाद छा गए सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी... एक ऐसा नाम, जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड होते हुए बीजेपी में आए और उसके बाद से लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए. आज वे ​बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उसी साल नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए सरकार बनाई थी. बीजेपी में एंटी के साथ ही पार्टी ने कुशवाहा चेहरे के तौर पर उनकी ब्रांडिंग की और उसे भुनाना शुरू कर दिया था.

भाजपा ने 2020 में सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया. इस जिम्मेदारी का सम्राट चौधरी ने बखूबी निर्वहन किया. उन्होंने जमीन पर काम किया कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कुशवाहा समाज को बीजेपी से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई. 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी को पंचायती राज मंत्री ​की जिम्मेदारी दी गई थी. तब सम्राट चौधरी ने पंचायतों में सम्राट अशोक के शिलालेख लगवाने और ग्रामीण बिहार में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का काम किया था. अपनी ही सरकार में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल उठाने के लिए चर्चा में आए, जिससे उनकी छवि और मजबूत होती चली गई.

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लोकसभा चुनाव, 2024 से पहले सम्राट चौधरी को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया. तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे. उस समय सम्राट चौधरी का एक कसम चर्चा में रहा था, जिसमें उन्होंने पगड़ी की कसम खाते हुए कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देते, पगड़ी नहीं खोलेंगे.

जनवरी, 2024 में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आए तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया. उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एनडीए को लोकसभा चुनाव में बिहार में शानदार जीत हासिल हुई. इसके पीछे सम्राट चौधरी की मेहनत और उनकी सांगठनिक क्षमता को बड़ा कारण माना गया.

आज वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. 14 अप्रैल, 2026 को उनको भाजपा विधायक दल और एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था. थोड़ी ही देर में उनका शपथ ग्रहण होना है और इसके लिए वे लोक भवन पहुंच गए हैं. लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन उन्हें पद एवं गोप​नीयता की शपथ दिलाएंगे. उनके साथ डिप्टी सीएम के रूप में जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी शपथ लेंगे.