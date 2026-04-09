Explained: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी का दावा कितना मजबूत, कौन सी बातें पक्ष में और कौन सी विपक्ष में?

बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और राज्यसभा के ​सदस्य के रूप में कल यानी 10 अप्रैल को शपथ लेने वाले हैं. आज गुरुवार को वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले रहे होंगे, तब बीजेपी का कोर ग्रुप बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन कर रहा होगा. बीजेपी ने बिहार ​बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं को कल दिल्ली बुलाया है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गहन मंथन होगा. कोर ग्रुप नाम फाइनल करके आलाकमान को भेजेगा, जहां इस पर मुहर लग सकती है. उसके बाद एनडीए नेताओं की मुख्यमंत्री के नाम पर रजामंदी ली जाएगी और फिर पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, जो राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा. अभी तक के संकेतों के हिसाब से मुख्यमंत्री पद की रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं. इस बड़े पद को लेकर सम्राट चौधरी के दावे में कितना किंतु-परंतु है, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे.

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सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम

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1. राजनीति में संकेतों की अपनी एक परिभाषा होती है. राजनीतिक विश्लेषक उन्हीं संकेतों का विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. सम्राट चौधरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकेत दिए हैं, जो उनके दावे को मजबूत बनाने हैं. सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, आप सम्राट चौधरी जी को विजयी बनाइए. मोदी जी इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे. यह एक बड़ा संकेत है.

2. सम्राट चौधरी ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष खुद को साबित किया है. लोकसभा चुनाव, 2024 के​ समय सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अच्छी केमिस्ट्री तो बिठाई ही, चुनाव के दौरान पार्टी को निराश नहीं किया. इंडिया ब्लॉक के गठन से जहां महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सीटों में आश्चर्यजनक रूप से कमी देखने को मिली, वहीं बिहार में इंडिया ब्लॉक केवल 10 सीटों पर सिमट गई और 30 सीटें एनडीए के खाते में आ गई थी.

3. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 25वें स्थान पर रखा गया. सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, उसका पश्चिम बंगाल में एकजुट वोट बैंक नहीं है. हालांकि कई जिलों में कुशवाहा समाज के लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन वे चुनाव को प्रभावित कर सकें, ऐसा कोई विश्लेषण अब तक सामने नहीं आया है. फिर भी सम्राट चौधरी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया जाना एक बड़ा संकेत है.

4. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा चुनाव के लिए एक साथ नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ही मौजूद थे. इस तस्वीर के भी मायने निकाले गए. पटना के राजनतिक जानकारों का मानना है कि उस मीटिंग में बिहार भाजपा नेताओं में से केवल सम्राट चौधरी की मौजूदगी यह जाहिर करती है वो राज्य में बाकी भाजपा नेताओं से कहीं आगे निकल चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास भी उन्हें हासिल है.

5. अंत में सबसे बड़ी बात यह कि सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, वह राजनीतिक रूप से बिहार में बहुत संगठित है और यादव समाज के बाद सबसे बड़ा वोटबैंक उसी समाज का है. बिहार के जातीय जनगणना, 2023 के अनुसार कुशवाहा समाज की आबादी 55.06 लाख है और यह कुल आबादी का 4.21 प्रतिशत होता है. यादव समाज के बाद यह बिहार की सबसे बड़ी ओबीसी आबादी है और राज्य की राजनीति में निर्णायक होती है. कुशवाहा समाज को गोलबंद करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद डिप्टी सीएम बनाया था. मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे होने का बड़ा कारण यही है.

सम्राट चौधरी की राह में बाधाएं

1. वैसे तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की रेस में अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन राजनीति में ऐन मौके पर जो 'खेला' होता है, वो रास्ते का पथर साबित होता है. अब देखिए न, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे होने पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने एक पोस्ट करते हुए कहा, कल को अगर सम्राट चौधरी सच में मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजद का एक कार्यकर्ता इस बात से खुश होगा कि राजद वो पार्टी जहां का कार्यकर्ता दूसरे दलों में मुख्यमंत्री तक बनता है. यह बात बीजेपी को नागवार गुजर सकती है और इससे उसका ईगो भी हर्ट हो सकता है.

2. हिंदी पट्टी के हालिया राजनीतिक इतिहास को देखें तो बीजेपी ने किसी भी राज्य में संकेत देकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पार्टी ने बैक बेंचर्स नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया था. राजस्थान ​विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा विधायक दल जब अपना मुख्यमंत्री चुन रहा था, तब एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर गए राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे सिंधिया को एक पर्ची पकड़ाते हैं, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाती हैं. इस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर न केवल जनता, बल्कि अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चौंकाया है. मीडिया में एक लाइन बहुत मशहूर है, अगर किसी नेता का नाम किसी पद के लिए सुर्खियों में आ गया तो समझो उसका नाम उस पद के लिए कट चुका है. सम्राट चौधरी के साथ भी कही ऐसा न हो जाए.

3. बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार और इसलिए सरकार से लेकर निचले स्तर तक लव-कुश समीकरण की छाप देखने को मिल जाती है. अगर सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे भी लव-कुश समीकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे. ऐसे में सवर्ण लॉबी चाहती है कि मुख्यमंत्री बदलने के साथ-साथ आधारभूत बदलाव हो. अब सवर्ण तो बिहार में मुख्यमंत्री बनने से रहे. ऐसे में यह लॉबी चाहती है कि अति पिछड़ा समाज या फिर दलितों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. सवर्ण लॉबी का तर्क यह है कि ऐसा होने से सरकार बदलने का असर नीचे तक होगा.

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4. गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का कार्यकाल बहुत प्रभावी नहीं रहा है. बिहार में अपराध अब भी अनकंट्रोल है. जहानाबाद की नीट छात्रा के केस में सम्राट चौधरी ने बतौर गृह मंत्री कोई प्रभावी छाप नहीं छोड़ी और उनकी पुलिस मृतका और उसके परिवार के इर्द गिर्द ही जांच करती रही, जिससे लोगों में बिहार की पुलिस के प्रति निराशा का भाव बना. अंत में मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हवाले करना पड़ा. इससे यह संदेश गया कि गंभीर मामलों की जांच में बिहार की पुलिस सक्षम नहीं है.