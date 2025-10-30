Advertisement
Bihar Chunav 2025: तेजस्वी के चुनावी वादों का 'पोस्टमार्टम', इन्हें धरातल पर उतारना मतलब अमेरिका को पीछे छोड़ना! देखें रियलिटी चेक

Tejashwi Yadav Election Promises: तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में एक के बाद एक कई बड़े वादे किए हैं. उनका सबसे बड़ा 'हर परिवार को सरकारी नौकरी' युवाओं को काफी प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है. इसके अलावा जीविका दीदियों को 30 हजार रुपये वेतन देने का वादा किया गया है. हालांकि, तेजस्वी यादव ने ये नहीं बताया है कि अपने वादों को पूरा करने के लिए वे बजट कहां से लाएंगे?

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:25 AM IST

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav Election Promises: बिहार चुनाव में इस बार एनडीए से सत्ता छीनने के लिए तेजस्वी यादव अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है. तेजस्वी ने इस चुनाव में धुआंधार चुनावी वादों की बौछार कर दी है. उन्होंने अपने वादों से युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी नहीं है. उन्होंने 'हर परिवार को सरकारी नौकरी' के अलावा जीविका दीदियों को 30 हजार रुपये वेतन, माई-बहिन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये प्रतिमाह, जनप्रतिनिधियों को दोगुना मानदेय, उन्हें पेंशन सुविधा और 50 लाख रुपये का बीमा कवर. इसके अलावा नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार जैसे कामगारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का वादा किया गया है. तेजस्वी के वादे देखने-सुनने में काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्हें धरातल पर उतारा जा सकता है. सत्तापक्ष का कहना है कि तेजस्वी चांद को धरती पर उतारने की बात कर रहे हैं. वहीं तेजस्वी का कहना है कि उन्होंने पूरा रोडमैप तैयार कर रखा है, उन्हें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है. हालांकि, जनता को हकीकत जानने का पूरा अधिकार है. इसलिए हम आपको हकीकत और फसाने में अंतर बताने जा रहे हैं.

तेजस्वी का पहला और सबसे बड़ा वादा है- 'हर परिवार में एक सरकारी नौकरी'. इसके हिसाब से बिहार के 2.6 करोड़ परिवारों में एक-एक सरकारी नौकरी और वह भी 30 हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन की दर से, इस वादे के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च हर महीने सहना पड़ेगा. 

माई-बहिन योजना- बिहार में 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं. इस योजना के तहत सरकार को हर महीने करीब 8 हजार 750 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा. 

200 यूनिट मुफ्त बिजली- 2 करोड़ घरों में भी अगर इसका लाभ दिया जाएगा तो 6 रूपये प्रति यूनिट की दर से सरकारी खजाने पर 30 हजार 60 करोड़ का बोझ पड़ेगा. 

500 में गैस सिलिंडर- 2 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर देने में 48 हजार करोड़ रुपये व्यय होगा. 

किसानों की कर्जमाफी- लगभग 1.6 करोड़ किसानों का लोन माफ करने पर सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें 30 हजार रुपये प्रति महीने सैलरी देने में करीब-करीब 36 हजार करोड़ रुपये की आवश्यक्ता पड़ेगी. 

इसके अलावा पंचायती राज कर्मियों के भत्ते को दोगुना करने का अतिरिक्त व्यय 322 करोड़ रुपये का खर्चा होगा. 

वहीं समाजिक पेंशन को अगर 2000 हजार रुपये प्रति महीना भी बढ़ाया जाए तो इसमें भी करीब 322 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

करीब 50 हजार राशन विक्रेताओं के मासिक मार्जिन को 10 हजार रुपये भी बढ़ाएं तो सरकार पर 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

10 लाख लोगों को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन देने में सरकार को 5 हजार करोड़ देने पड़ेंगे.

बिहार के लोगों को निशुल्क हेल्थ प्रीमियम देने में 26 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. 

इन सभी योजनाओं को एक साथ लागू करने पर सरकार को करीब 14 लाख 41 हजार 711 करोड़ रुपये का खर्च हर साल उठाना पड़ेगा. वहीं बिहार सरकार का कुल बजट ही 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का है. ऐसे में तेजस्वी यादव के वादे हवा-हवाई बातों से ज्यादा और कुछ नहीं लगते. बजट विशेषज्ञों के मुताबिक, तेजस्वी यादव के वादे बिहार के कुल बजट के 5 गुना से भी ज्यादा के हैं.  उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अगर अपने वादों को महागठबंधन की ताकत बनाना चाहते हैं, तो उन्हें वादे नहीं बल्कि योजनाएं पेश करनी चाहिए थीं. राजनीतिक विश्लेषक अगर कोई साइकिल पर चलने वाला पिता अपने बेटे को मोटरसाइकल देने का वादा करता है तो वह खुशी से झूमने लगता है. लेकिन अगर वही पिता अपने बेटे को हेलीकॉप्टर देने की बात कहे तो बेटा समझ जाता है कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला है.

TAGS

Tejashwi YadavMahagathbandhan Manifestobihar chunav 2025

