अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें? ये है EC की हेल्पलाइन और समाधान

Bihar Chunav 2025: देशभर में चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही राज्य चुनाव विभाग, वोटर लिस्ट को तैयार करते हैं. इस प्रोसेस में कई बार तकनीक या रिकॉर्ड संबंधी गलतियों कि वजह से नाम हट जाता है. इससे यह होता है कि कई रजिस्टर्ड मतदाता वोट नहीं डाल पाते हैं. आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

ऐसे आएगा वोटर लिस्ट में नाम

अगर आपने अपने क्षेत्र में ही पता बदल लिया है, तो आपको Form 8A भरकर पता अपडेट करना पडेगा. वहीं अगर आप किसी दूसरी विधानसभा वाले क्षेत्र में शिफ्ट हुए हैं तो उसके लिए आपको Form 6 भरकर नई रजिस्ट्रेशन करनी होगी. बता दें कि अगर आप अपने नाम को हटवाना चाहते हैं, तो इसके लिए Form 7 का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपके नाम या जानकारी में गलती है, तो उसे सुधारने के लिए Form 8 को भर कर ठीक किया जा सकता है.

जानकारी के लिए बता दें कि सभी फॉर्म को www.nvsp.in या www.eci.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे जांचें वोटर लिस्ट में नाम

वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की वेबसाइट पर जाएं. उसके बाद होमपेज पर Search Your Name in Electoral Roll पर क्लिक करें. फिर अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और जिले का नाम भरें. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो जानकारी स्क्रीन पर दिखने लगेगी.

ऑनलाइन ऐसे जुड़ेगा नाम

ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर जाएं और Online Voter Registration पर क्लिक करें. नया अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें. इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो और अपना पता और आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें. अगर दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकते तो Booth Level Officer (BLO) को विजिट की रिक्वेस्ट करें. आवेदन को सबमिट करें और कुछ समय बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा.

ऑफलाइन ऐसे जुड़ेगा नाम

सबसे पहले आपको इससे जुड़ा फॉर्म (6, 7, 8 या 8A) डाउनलोड करना होगा या आप चाहें तो ERO/AERO ऑफिस से लें सकते हैं. इसके बाद फॉर्म में सही जानकारी भरें और जरूरी डॉक्युमेंन्ट्स लगाएं. इतना करने के बगा फॉर्म को अपने मतदाता केंद्र या BLO को जमा करें.

कौन से दस्तावेज लगेंगे?

इसमें पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र या ऐसा डाक्युमेंट जिससे आपकी उम्र पता चल सके. अपना पता बताने के लिए प्रमाण के लिए इनमें से कोई एक जैस राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस बिजली और गैस या टेलीफोन बिल आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए आप 1950 पर कॉल भी कर सकते हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!