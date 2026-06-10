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Kaimur: एकराम अंसारी ने किया रेप और बीवी बनाती रही वीडियो... अब पीड़िता को धर्म बदलने की दे रहे धमकी, पुलिस ने आरोपियों को धरा

पीड़िता ने 9 जून को रामगढ़ थाने में एक लिखित आवेदन देकर बताया कि 5 जून 2026 की शाम करीब 6 बजे आरोपी एकराम अंसारी ने उसे अपने घर में बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया. आरोपी की पत्नी ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसे दिखाकर अब दोनों धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:59 AM IST
Kaimur: एकराम अंसारी ने किया रेप और बीवी बनाती रही वीडियो... अब पीड़िता को धर्म बदलने की दे रहे धमकी, पुलिस ने आरोपियों को धरा
Image Credit: कैमूर पुलिस

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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