/Kaimur: एकराम अंसारी ने किया रेप और बीवी बनाती रही वीडियो... अब पीड़िता को धर्म बदलने की दे रहे धमकी, पुलिस ने आरोपियों को धरा

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Kaimur News: कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, उसका वीडियो बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने संवेदनशीलता और त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए महज चार घंटे के भीतर आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. मोहनिया डीएसपी गोपाल कृष्णा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला ने 9 जून 2026 को रामगढ़ थाने में एक लिखित आवेदन दिया था.
शिकायत के अनुसार, 5 जून 2026 की शाम करीब 6 बजे आरोपी एकराम अंसारी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया. वहां उसे नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह अचेत हो गई. इसी बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. वारदात के दौरान आरोपी की पत्नी शाहिदा बेगम लगातार अपने मोबाइल से इसका वीडियो बनाती रही. होश में आने पर दोनों पति-पत्नी ने पीड़िता को वह वीडियो दिखाया और धमकी दी कि यदि उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा.
पुलिस ने आवेदन मिलने के तुरंत बाद मामला दर्ज किया और छापामारी कर आरोपी एकराम अंसारी (35 वर्ष) और उसकी पत्नी शाहिदा बेगम (26 वर्ष) को ग्राम डरवन से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया ओप्पो (OPPO) कंपनी का काले रंग का एंड्रॉएड मोबाइल भी बरामद कर लिया है. डीएसपी ने बताया कि आरोपी एकराम अंसारी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पहले से भी महिलाओं से छेड़छाड़ के दो मामले दर्ज हैं. दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.
रिपोर्ट- नरेंद्र जायसवाल