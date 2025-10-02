Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2945221
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Bihar News: नहीं थम रहा 'आई लव मोहम्मद' विवाद, हाजीपुर-दलसिंहसराय के बाद अब मोतिहारी में दिखा पोस्टर

Bihar News: हाजीपुर और दलसिंहसराय के बाद मोतिहारी में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर कवलपुर मस्जिद के बाहर दिखाई दिए. पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं. पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:13 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी, कवलपुर मस्जिद
मोतिहारी, कवलपुर मस्जिद

Bihar News: 'आई लव मोहम्मद' स्लोगन पर चलने वाला विवाद रूकने का नाम नहीं ले रहा है. हाजीपुर और दलसिंहसराय के बाद अब मोतिहारी में भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया है. मोतिहारी के तुरकौलिया में 'आई लव मोहम्मद' स्लोगन वाले बैनर लगाए गए हैं. ये बैनर तुरकौलिया थाना क्षेत्र के कवलपुर मस्जिद के बाहर और एक घर की दीवार पर देखे गए हैं. हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन को अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं हैं.

यह स्लोगन यूपी के कानपुर से शुरू हुआ था और देश के कई अन्य हिस्सों जैसे बरेली, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में भी देखा गया है. इन सभी जगहों पर इन पोस्टरों को लेकर काफी ज्यादा झड़प और मारपीट की घटनाएँ भी सामने आई हैं. हालांकि, मोतिहारी में अब तक ऐसी कोई भी झड़प और मारपीट की खबर बैनर लगने के बाद से नहीं आई है. यहाँ अभी भी लोगों में आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम है. 

ये भी पढे़ं: यूपी का 'आई लव मोहम्मद' विवाद बिहार पहुंचा, पटना में CM योगी के खिलाफ प्रदर्शन

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में सभी जाति-धर्म के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और सभी त्योहार मनाते हैं. उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि ये बैनर किसने लगाए हैं. इस संबंध में तुरकौलिया थानाध्यक्ष उमाशंकर माझी ने फोन पर बताया कि उन्हें अभी जानकारी मिली है और वे मामले की जाँच कर रहे हैं.

इनपुट: जी बिहार झारखंड

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

# Bihar newsBihar Political NewsI Love Mohammad bannerMotihari

Trending news

Koderma News
Koderma: निलंबन और वेतन से परेशान पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या
Bihar politics
विजयादशमी पर JDU ने AI वीडियो से लालू यादव पर साधा निशाना, कांग्रेस ने किया पलटवार
# Bihar news
नहीं थम रहा 'आई लव मोहम्मद' विवाद, मोतिहारी में दिखा पोस्टर
Jehanabad news
जहानाबाद में डीएम और एसपी ने निकाला संयुक्त मार्च, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
bihar chunav 2025
15 साल से JDU का कब्जा, फिर भी बाढ़ और खराब सड़कों से त्रस्त है निर्मली
bihar chunav 2025
BJP ने तेजस्वी-राहुल को बताया 'कलयुग का रावण', RJD ने बोला तीखा हमला
Babubarhi Assembly Seat
मधुबनी का अहम विधानसभा सीट है बाबूबरही, कृषि पर निर्भर अधिकांश आबादी
Vijay Chaudhary
बिहार में अब रामराज, विजय चौधरी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना
Mahatma Gandhi Jyanti
Dhanbad: महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि
Bihar News
Bihar News: वन विभाग ने मानवता को किया शर्मसार!
;