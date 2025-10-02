Bihar News: नहीं थम रहा 'आई लव मोहम्मद' विवाद, हाजीपुर-दलसिंहसराय के बाद अब मोतिहारी में दिखा पोस्टर

Bihar News: 'आई लव मोहम्मद' स्लोगन पर चलने वाला विवाद रूकने का नाम नहीं ले रहा है. हाजीपुर और दलसिंहसराय के बाद अब मोतिहारी में भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया है. मोतिहारी के तुरकौलिया में 'आई लव मोहम्मद' स्लोगन वाले बैनर लगाए गए हैं. ये बैनर तुरकौलिया थाना क्षेत्र के कवलपुर मस्जिद के बाहर और एक घर की दीवार पर देखे गए हैं. हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन को अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं हैं.

यह स्लोगन यूपी के कानपुर से शुरू हुआ था और देश के कई अन्य हिस्सों जैसे बरेली, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में भी देखा गया है. इन सभी जगहों पर इन पोस्टरों को लेकर काफी ज्यादा झड़प और मारपीट की घटनाएँ भी सामने आई हैं. हालांकि, मोतिहारी में अब तक ऐसी कोई भी झड़प और मारपीट की खबर बैनर लगने के बाद से नहीं आई है. यहाँ अभी भी लोगों में आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में सभी जाति-धर्म के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और सभी त्योहार मनाते हैं. उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि ये बैनर किसने लगाए हैं. इस संबंध में तुरकौलिया थानाध्यक्ष उमाशंकर माझी ने फोन पर बताया कि उन्हें अभी जानकारी मिली है और वे मामले की जाँच कर रहे हैं.

इनपुट: जी बिहार झारखंड

