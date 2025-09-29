Advertisement
Bihar Politics: यूपी का 'आई लव मोहम्मद' विवाद बिहार पहुंचा, पटना में CM योगी के खिलाफ प्रदर्शन

Patna News: 'आई लव मोहम्मद' विवाद अब बिहार पहुंच चुका है. पटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएस योगी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर लोगों ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है.

I love Muhammad Controversy: यूपी के कानपुर शहर से शुरू हुआ 'आई लव मोहम्मद' विवाद अब बिहार पहुंच चुका है. बिहार की राजधानी पटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों के साथ मार्च निकाला. इस दौरान लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कौमी एकता मंच की अगुवाई में इस प्रदर्शन को किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूपी समेत कई राज्यों में ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर लगाने या जुलूस निकालने पर पुलिस ने अनुचित कार्रवाई की है. प्रदर्शन कर लोगों ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है.

कौमी एकता मंच के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है. उन्होंने कहा कि यूपी में खुलेआम संविधान को कुचला जा रहा है. संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है. अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यूपी में ऐसा करने पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है. मुसलमानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जोकि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई. 

ये भी पढ़ें- Bettiah: दुर्गापूजा त्योहार में असमाजिक तत्वों की खैर नहीं, एसपी ने खुद संभाली कमान

बता दें कि कानपुर से शुरू हुआ यह 'आई लव मोहम्मद' विवाद अब मुरादाबाद, बरेली, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी फैल चुका है. अब यह विवाद बिहार की राजधानी पटना भी पहुंच चुका है. चुनावी राज्य होने के कारण अन्य शहरों में भी ऐसे आंदोलन देखने को मिल सकते हैं. वहीं 'आई लव मोहम्मद' पर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जय सनातन, जय महादेव. केंद्रीय मंत्री के शेयर किए पोस्टर और कैप्शन में भले ही विरोधाभाष हो, लेकिन लोगों की हैरानगी की असल वजह गिरिराज के अकाउंट से आई लव मोहम्मद का पोस्टर शेयर किया जाना है.

