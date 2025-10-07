Advertisement
IANS Matrize Opinion Poll: सर्वे में NDA को 150-160 सीटें मिलने का अनुमान, सत्ताधारी गठबंधन के नेता बम-बम

IANS-Matterize Survey आने के बाद एनडीए नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिख रहा है. उनके नेताओं के बयान इस बात की तस्दीक करते हैं. हालांकि चुनाव के मौके पर सभी राजनीतिक दलों के नेता खुद की पार्टी के जीतने का दावा करते हैं. इसमें कोई नई बात नहीं है.

Edited By:  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:21 PM IST

पटना: दो चरण में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. इस बीच, आईएएनएस-मैटराइज का सर्वे भी सामने आया है, जिसमें बिहार में एनडीए की वापसी और विपक्ष को करारा झटका लगता दिख रहा है. सर्वे के अनुसार, बिहार की 243 सीटों में से एनडीए 150-160 सीटें हासिल करता नजर आ रहा है. सर्वे को लेकर एनडीए नेताओं ने दावा किया कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हम 200 सीट जीतेंगे. एनडीए नेताओं ने सर्वे रिजल्ट को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की नीतियों का परिणाम बताया. 

READ ALSO: नीतीश कुमार को कमतर आंकने की भूल मत करना, लोकसभा चुनाव में किया था शानदार कमबैक

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, जितनी सीटें सर्वे में हमें दी जा रही हैं, उससे ज्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं. उन्होंने कहा कि हमें और भी ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है. हम 185 सीटें जीतेंगे. उन्होंने कहा कि 2010 से भी बेहतर प्रदर्शन हमलोगों का रहने वाला है. जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं है. वह जनता के नेता हैं, गरीबों और वंचितों के हितैषी हैं और उनके काम से सभी को फायदा होता है. उनके नेतृत्व में हर जगह न्याय और विकास का वादा पूरा हो रहा है.

चुनावों की घोषणा पर अशोक चौधरी ने कहा, हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं और आयोग से स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वस्थ चुनाव सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, किसी भी स्थिति में एनडीए 200 सीटें जीतेगा. लोगों को अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है और पीएम मोदी का बिहार के विकास में योगदान यह सुनिश्चित करता है कि एक विकसित बिहार केवल पीएम मोदी की गारंटी के तहत ही प्रगति करेगा.

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के हर गांव और हर गली में नीतीश कुमार और एनडीए का काम बोलता है. यह स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने राजनीति में सिर्फ संपत्ति सृजन किया है, उन्हें जनता अस्वीकार करती है. बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी.
जदयू सांसद संजय झा ने कहा कि मैंने सर्वे देखा है और जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, यह 200 से ऊपर जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारा चेहरा हैं और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे.

READ ALSO: राजनीति में आने का मौका मिला तो शिद्दत से काम करूंगी, मैथिली ठाकुर ने कही ये बात

चुनाव की तारीखों के ऐलान पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है. मैं यह बताना चाहता हूं कि 1991 में जब बिहार और देश में उदारीकरण आया, आईटी उद्योग, निवेश और अन्य उद्योग भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन बिहार में अराजकता का बोलबाला था, स्कूल बंद हो रहे थे, सड़कें गायब हो रही थीं. कुछ भी नहीं बचा था. हमने वो 15 साल झेले, जिससे बिहार को दीर्घकालिक नुकसान हुआ और विकास दर नकारात्मक रही, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल में बिहार उठकर खड़ा हुआ है. अगले पांच वर्षों में बिहार शीर्ष 10 राज्यों में शामिल होगा. बिहार की पूरी स्थिति बदल गई है और यह एक विकसित राज्य के रूप में उभरेगा.

भाजपा नेता संजय टंडन ने कहा कि हमारा भाजपा नीत एनडीए अभूतपूर्व जीत के साथ आगे बढ़ेगा और पिछले चुनाव से भी ज्यादा हम वहां दोबारा सरकार स्थापित करेंगे. मैं ये सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

