Bihar News: अमित पांडेय बने बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, IAS प्रशांत कुमार को भी नई जिम्मेदारी मिली

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो अधिकारियों का तबादला निर्वाचन विभाग में किया है. समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) के निदेशक अमित कुमार पांडेय का तबादला निर्वाचन विभाग में करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं, उनके पास आईसीडीएस के निदेशक की जिम्मेवारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपी गई है. इसके अलावा निदेशक पंचायती राज प्रशांत कुमार सीएच को भी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है. वह निदेशक पंचायती राज तथा बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.

