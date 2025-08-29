Bihar News: अमित पांडेय बने बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, IAS प्रशांत कुमार को भी नई जिम्मेदारी मिली

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट में हुई एसआईआर प्रक्रिया पर मचे सियासी बवाल के बीच नीतीश कुमार की सरकार ने प्रदेश के दो तेज-तर्रार आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है. इनमें IAS अमित कुमार पांडेय और IAS प्रशांत कुमार सीएच का नाम शामिल है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो अधिकारियों का तबादला निर्वाचन विभाग में किया है. समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) के निदेशक अमित कुमार पांडेय का तबादला निर्वाचन विभाग में करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं, उनके पास आईसीडीएस के निदेशक की जिम्मेवारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपी गई है. इसके अलावा निदेशक पंचायती राज प्रशांत कुमार सीएच को भी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है. वह निदेशक पंचायती राज तथा बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.
