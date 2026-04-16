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अग्निपथ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी: इन 5 बड़ी चुनौतियों से जीत गए तो बना सकते हैं नया इतिहास

CM Samrat Chaudhary News: बिहार की सत्ता अब सम्राट चौधरी के हाथ में है. अब वह राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन यह सफर जितना ऐतिहासिक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 16, 2026, 03:09 PM IST

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सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार (File Photo)
सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार (File Photo)

CM Samrat Chaudhary: सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब वह बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं. इसके साथ ही अब उनके सामने चुनौतियों का असली खेल शुरू हो गया है. सम्राट चौधरी के सामने केवल पूर्व मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल की लकीर ही नहीं है, बल्कि कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन और जातीय संतुलन जैसी कई बड़ी चुनौतियां हैं.

सम्राट चौधरी की राह में खड़ी ये 5 बड़ी दीवारें
1. कानून-व्यवस्था की छवि सुधारना
2. बेरोजगारी और पलायन को रोकना
3. शराबबंदी पर क्या लेंगे स्टैंड
4. जातीय समीकरण को साधने का फॉर्मूला
5. खुद को मास लीडर के रूप में स्थापित करना

वहीं, अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. सीएम सम्राट चौधरी के सामने खड़ी चुनौतियों को लेकर राजनीतिक दल के अलग-अलग राय हैं. राजद विधायक गौतम कृष्ण ने कहा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई हो, लेकिन यह बधाई स्वीकार करने से पहले उनको उन चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा, जिन चुनौतियों का पिछले 21 साल से सामना करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार छोड़कर के दिल्ली चले गए.

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उन्होंने कहा कि सत्ता और षड्यंत्र में दिल्ली गए या मुख्यमंत्री पद को छोड़कर के गए ये, तो अभी बड़े विचारणीय प्रश्न है. लेकिन रोता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार के बीच में जिस तरह से सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण किया है, यह बहुत मुश्किल दौर है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 21 साल से पलायन रोकने की बात कर रहे थे, कल कारखाने लगाने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे थे, मां बहनों की सुरक्षा की बात कर रहे थे. और आज नए जो वादे हैं कि हर जीविका दीदी को दो लाख रुपये उनको दिए जाएंगे उद्योग के लिए, जीविका के लिए, तो ये सारे प्रश्न हैं और ये चुनौती है उनके सामने में और उनको इनपे जवाब देना होगा और रूपरेखा तय करके लोगों के सामने रखना होगा.

जदयू MLC भीष्म सहनी ने कहा कि राजद और कांग्रेस के जो 15 साल कार्यकाल रहा उस पर वह पश्चाताप करें. हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो ऊर्जावान भी हैं, अनुभव भी हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार का मार्गदर्शन भी है, हमेशा उनको मिलता रहेगा. बिहार का जो उनका काम बचा है उसको विकास का काम सम्राट चौधरी के द्वारा पूर्ण किया जाएगा.

बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि चुनौती इसलिए नहीं है कि नीतीश जी ने 20 वर्षों तक बिहार के दशा और दिशा को बदलने का काम किया है. वहीं, चीज सम्राट जी को मौका मिला काम करने का. भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया. सम्राट जी का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल होगा. बिहार को विकसित करने का, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को पूर्णतः दुरुस्त करने का एक उनके पास मजबूत अवसर है और सम्राट जी इसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: Do You Know: क्या आप जानते हैं सम्राट चौधरी का बचपन में क्या था नाम?

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