राजद से अगर अलग होना चाहती है कांग्रेस तो तत्काल करे ऐलान, शकील अहमद ने अपनी पुरानी पार्टी को फिर दी नसीहत

Bihar News: बिहार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. शकील अहमद ने विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था और कहा था कि उन्होंने ये फैसला भारी मन से किया है. शकील अहमद ने आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की बयानबाज़ी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर पोस्ट किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद कुछ आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की बयानबाज़ी हास्यास्पद बताया.

कुछ आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की बयानबाज़ी हास्यास्पद

उन्होंने लिखा- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद कुछ आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की बयानबाज़ी हास्यास्पद है. आरजेडी के अध्यक्ष महोदय का यह कहना कि कांग्रेस को जो वोट मिला है वह आरजेडी का है , सच्चाई से बहुत दूर है . हां मगर हमारे गठबंधन में जिस पार्टी को सब से ज़ेयादा वोट है वह आरजेडी ही है. अगर बाबू नीतीश कुमार या चिराग पासवान जी इधर आ जाएं तो बात बदल सकती है. बहरहाल, इस तरह का विवाद अच्छा नहीं है. यह बताना तो मुश्किल है कि आरजेडी जो सीटें जीती है उसपर उन्हें कांग्रेस का कितना वोट मिला.उसी तरह जो 6 सीटें कांग्रेस जीती है उस पर उन उम्मीदवारों को आरजेडी का कितना वोट मिला यह बताना भी असंभव है. मगर 5-6 सीटें कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने लड़ीं और दोनों पार्टियां वह सभी सीटें हार गयीं . उन्होंने अंग्रेज़ी का एक कहावत 'United We Stand, Divided We Fall' को चीर्थार्थ किया.

कई कांग्रेसी उम्मीदवारों को नोटा से भो कम वोट आया

शकील अहमद ने आगे लिखा- जिन 5-6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने लड़ें उन सभी सीटों पर जीत भाजपा या उसके सहयोगी दलों की हुई. इतना ही नहीं इन सीटों पर कांग्रेस के सभी उम्मीदवार तीसरे , चौथे या पांचवें नंबर पर रहे. यही नहीं इनमें से कई कांग्रेसी उम्मीदवारों को नोटा से भो कम वोट आया. मेरी इन बातों से यह नहीं समझना चाहिए कि मैं आरजेडी का शुभचिंतक हो गया, मगर यह सच्चाई है कि बिहार में आरजेडी को कांग्रेस से बहुत अधिक वोट है. आरजेडी से मेरे संबंधों का अंदाज़ा इसी से लगाना चाहिए कि 2009 में मैं मधुबनी से सिटिंग एम पी था और राजद ने दरभंगा से ला कर अब्दुल बारी सिद्दीक़ी साहेब को मेरे ख़िलाफ़ खड़ा किया था.यह जानते हुए भी कि दो मुस्लिम उम्मीदवार लड़ेंगे तो भाजपा का जीतना तय हो जायगा और वही हुआ भी . 2019 में मेरा निर्दलीय लड़ना और 2023 में जीवन भर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी राजद के कारण ही हुआ था.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लिखा- इसी लिए 2019 के चुनाव में जो लोग मेरी मदद कर रहे थे उनको याद होगा कि अपने हर चुनावी भाषण में मेरे टिकट के प्रयास करने के लिए मैं राहुल जी को धन्यवाद देता था . मगर उनको राजद द्वारा बताया गया कि एक सीट पर भी अगर अदला बदली हुई तो सभी 40 सीटों पर गठबंधन टूट जाएगा. गठबंधन टूटने के डर से सब खामोश हो गए थे. 16 अप्रैल 2023 को जब मैंनें घोषण की कि अब जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूँगा तो उसके पीछे भी राजद पार्टी ही थी. विस्तार से यह कहानी फिर कभी. परन्तु यह भी सच है कि मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल को छोड़ कर बिना राजद के समर्थन के लोक सभा की कोई सीट जीतना संभव नहीं लगता है. इसी लिए एक लोक सभा चुनाव के समय मैंने बयान दे दिया कि यदि एक सीट पर भी हमारा समझौता आरजेडी से नहीं हो तब भी हर सीट पर हमें आरजेडी को समर्थन देना चाहिए. लोग बहुत चौंके थे.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिका- कुछ दिनों बाद जब मैं उस समय की काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मिलने गया तो उन्होंने भी मेरे इस बयान के बारे में जानना चाहा. दरअसल कुछ लोगों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर सोनिया जी को कह दिया था कि शकील अहमद ने कहा है कि अगर आरजेडी से एक सीट पर भी ( एक सीट यानी मेरी सीट मधुबनी ) समझौता हो जाए तो हमें सभी सीटों पर आरजेडी को सपोर्ट करना चाहिए. सोनिया जी इसी बारे में जानना चाहती थीं. मैंने उनसे कहा कि मैडम क्या मैं आपको इतना मूर्ख लगता हूं कि अगर मेरे मन में ऐसा घटिया विचार आया भी तो क्या मैं इस पर बयान दूंगा? उन्होंने पूछा तब क्या बयान था? तो मैंने कहा था कि एक सीट पर भी समझौता नहीं हो तब भी हमें अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करते हुए सभी सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार को जीताना चाहिए .

शकील अहमद ने आगे लिखा- उन्होंने पूछा यह क्यों, तो मैं ने कहा कि जिस सीट पर भी आरजेडी के खिलाफ हम कांग्रेस का उम्मीदवार उतारेंगे वहां निश्चित रूप से लालू जी की पार्टी का उम्मीदवार हारेगा और भाजपा या उसके सहयोगी जीतेंगे . चूंकि आरजेडी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है नुकसान कांग्रेस का होगा. और यदि हमारे समर्थन से आरजेडी उम्मीदवार जीत भी जाता है तो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आरजेडी कभी भाजपा गठबंधन को सपोर्ट नहीं करेगी . मजबूर होकर आरजेडी को कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को सपोर्ट करना पड़ेगा . यह सुनते ही सोनिया जी ने कहा कि यह तो एक नीतिगत और अच्छा बयान है. मुझे लोगों ने अलग तरह से बताया था. इस लिए कांग्रेस और आरजेडी का यह विवाद अच्छा नहीं है और दोनों दलों को शीघ्र इसे निपटाना चाहिए और यदि कांग्रेस आरजेडी से अलग होना चाहती है तो उसे तुरंत इसकी घोषणा करनी चाहिए और यह ऐलान भी करना चाहिए कि हम भविष्य में कभी समझौता नहीं करेंगे. चुनाव के समय अलग होने पर लोग विश्वास नहीं करते हैं.