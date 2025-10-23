Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2972129
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

हार गए तो कभी नहीं लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल का भावुक बयान

Bihar Chunav 2025: नवगछिया के गोपाल मंडल, जो इस बार जेडीयू का टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं, जनता के बीच विकास, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं. उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि यदि वे हार जाते हैं तो अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल का भावुक बयान
निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल का भावुक बयान

Bihar Chunav 2025: बिहार समेत देशभर में हमेशा चर्चा में रहने वाले जेडीयू के निवर्तमान विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार जेडीयू ने उनका टिकट गोपालपुर विधानसभा से काट दिया और उनके स्थान पर बुलो मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया. इस फैसले से नाराज होकर गोपाल मंडल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. इसके बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे कह रहे हैं कि यदि इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव हार जाते हैं, तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे. बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा पंचायत के लक्ष्मीनियां कदवा गांव में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे थे.

जनता से मिलने के दौरान उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि पहले वे अर्जुन थे, अब वे एकलव्य हैं. उन्होंने जनता से कहा, क्या चाहते हैं अंगूठा काट लेना या गर्दन उतार देना? जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे साथ रहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव हार गए, तो वे अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनके इस बयान से स्थानीय लोगों में उत्सुकता और चर्चा का माहौल बन गया है.

ये भी पढ़ें: गायघाट में गरजे ललन सिंह, कहा- तेजस्वी का फार्मूला अब भी वही 'जमीन दो, नौकरी लो'

Add Zee News as a Preferred Source

गोपाल मंडल ने आगे कहा कि वे राजनीति में जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही बने हैं और यही उनका सबसे बड़ा बल है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे राजद में शामिल नहीं होना चाहते. उनका मानना है कि जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी भरोसे के सहारे वे अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े रहना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में ही काम करेंगे. इसके अलावा उन्होंने जनता के बीच विकास, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. उनका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता फिर से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी और उनके प्रयासों को सराहेगी.
इनपुट: zee बिहार झारखंड

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
हार गए तो कभी नहीं लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल का भावुक बयान
Bihar chhath puja 2025
छठ में उगते और डूबते सूर्य की क्यों होती पूजा? जानें इसके पीछे की पौराणिक मान्यता
bihar chunav 2025
'मैं डेढ़ साल से...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आक्रामक चुनाव प्रचार
Sitamarhi News
बिहार चुनाव से पहले चर्चा में आया 'सिग्मा गैंग', 'D कंपनी' की तर्ज पर करता था काम!
bihar chunav 2025
कौन हैं विनोद सिंह गुंजियाल? बिहार चुनाव 2025 के लिए इन्हें बनाया गया CEO
Bihar News
बेलगाम ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, 1 की मौत, एक की हालात नाजुक
bihar chunav 2025
...तो INDIA में CM चेहरे को लेकर फंसा था पेंच, आज हो सकता है ऐलान
Kushinagar Accident
जयपुर से मधुबनी आ रही बस कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल
Bihar News
Samastipur Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा का तांडव, दो जिगरी दोस्तों की मौत
Jharkhand news
झारखंड में पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई,प्रिंस खान-सुजीत गिरोह के 5 अपराधी अरेस्ट