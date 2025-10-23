हार गए तो कभी नहीं लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल का भावुक बयान

Bihar Chunav 2025: बिहार समेत देशभर में हमेशा चर्चा में रहने वाले जेडीयू के निवर्तमान विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार जेडीयू ने उनका टिकट गोपालपुर विधानसभा से काट दिया और उनके स्थान पर बुलो मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया. इस फैसले से नाराज होकर गोपाल मंडल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. इसके बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे कह रहे हैं कि यदि इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव हार जाते हैं, तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे. बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा पंचायत के लक्ष्मीनियां कदवा गांव में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे थे.

जनता से मिलने के दौरान उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि पहले वे अर्जुन थे, अब वे एकलव्य हैं. उन्होंने जनता से कहा, क्या चाहते हैं अंगूठा काट लेना या गर्दन उतार देना? जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे साथ रहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव हार गए, तो वे अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनके इस बयान से स्थानीय लोगों में उत्सुकता और चर्चा का माहौल बन गया है.

गोपाल मंडल ने आगे कहा कि वे राजनीति में जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही बने हैं और यही उनका सबसे बड़ा बल है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे राजद में शामिल नहीं होना चाहते. उनका मानना है कि जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी भरोसे के सहारे वे अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े रहना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में ही काम करेंगे. इसके अलावा उन्होंने जनता के बीच विकास, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. उनका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता फिर से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी और उनके प्रयासों को सराहेगी.

