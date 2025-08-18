Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के लिए INDIA ने अगर बिहार से प्रत्याशी उतार दिया तो...
Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के लिए INDIA ने अगर बिहार से प्रत्याशी उतार दिया तो...

Vice President Election: एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही इंडिया ब्लॉक में इसकी काट निकालने की कवायद शुरू हो गई होगी. जाहिर है कि इंडिया ब्लॉक के कर्ता धर्ता उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश जरूर करेंगे. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:20 PM IST

Vice President Election: जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद अब अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की कवायद शुरू कर दी गई है. सत्तारूढ़ एनडीए ने तो उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया है. उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है. प्रत्याशी की घोषणा करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की बात कही थी. हालांकि विपक्ष के तेवर देखकर नहीं लगता कि इस पद के लिए आम सहमति से चुनाव हो पाएगा और वह एनडीए के प्रत्याशी के नाम पर सहमत हो पाएगा. ऐसे में कयासबाजी चल रही है कि अगर एनडीए के प्रत्याशी से मुकाबले के लिए विपक्ष यानी INDIA ब्लॉक ने बिहार के किसी नेता का नाम आगे बढ़ा दिया तो क्या होगा?

READ ALSO: Vote Adhikar Yatra Live: बिहार SIR की लड़ाई में अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा विपक्ष

आम सहमति से नहीं होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव

इतना तय है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से नहीं हो पाएगा. इसका कारण यह है कि सत्तापक्ष और विपक्ष में तनातनी इस समय चरम पर है. दोनों पक्ष बिहार एसआईआर के मुद्दे पर काफी उलझे हुए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक दिन पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करते समय अपने संबोधन में यहां तक कह डाला कि मोदी बहुत खतरनाक आदमी हैं. ऐसे में आम सहमति की गुंजाइश न के बराबर है. अब देखना यह है कि विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से लोहा लेने किसको उतारा जाएगा.

किसके पक्ष में मतदान करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा

एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है. झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार से सीपी राधाकृष्णन के सहज रिश्ते रहे हैं. ऐसे में हेमंत सोरेन की पार्टी सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में रहती है या फिर वह INDIA ब्लॉक के सुर में सुर मिलाएगी, यह देखना भी दिलचस्प होने वाला है. आम तौर पर जिस राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, उस राज्य के दल उनके पक्ष में मतदान करते हैं. जैसे द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया था, तब हेमंत सोरेन की पार्टी ने उनका साथ दिया था.

बिहार से उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी आ गया तो क्या होगा?

जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, तब कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मोदी सरकार और भाजपा का थिंकटैंक बिहार से ही किसी को उपराष्ट्रपति पद के लिए बतौर प्रत्याशी उतारा जा सकता है. हालांकि अब जबकि सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बना दिया गया है तो यह बहस अब खत्म हो गई है. हालांकि विपक्ष इस बहस को जिंदा कर सकता है. अगर विपक्ष बिहार से किसी वरिष्ठ नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बना दे तो जेडीयू पर बिहार अस्मिता का सम्मान रखने के लिए दबाव पड़ सकता है और एनडीए में टूट हो सकती है. 

READ ALSO: राष्ट्रपति और अब उपराष्ट्रपति भी, दोनों झारखंड के पूर्व राज्यपाल! विचित्र संयोग

ईबीसी से कोई प्रत्याशी आ गया तो दिलचस्प मुकाबला होगा

खासतौर से विपक्ष अगर किसी ईबीसी यानी अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग से किसी को प्रत्याशी बनाता है तो फिर उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई दिलचस्प हो सकती है. नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने का दम भरती रहती है. ऐसे में अगर विपक्ष ने बिहार से किसी को प्रत्याशी बनाया तो जेडीयू का रुख भी देखने वाला होगा. हालांकि सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाए जाने का जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने समर्थन किया है. ऐसे में यह उम्मीद कम है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जेडीयू एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ जाएगी.

