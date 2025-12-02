Advertisement
5 दिसंबर को बुलडोजर आया तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, अतिक्रमण विरोधी अभियान पर पप्पू यादव का बड़ा ऐलान

JCB Action In Bihar: बिहार में जब से नई सरकार ने कार्यभार संभाला है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, तब से पूरे राज्य में जेसीबी अतिक्रमण के खिलाफ आग उगल रही है. राज्य में चौतरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:55 PM IST

पप्पू यादव मंगलवार को नालंदा पहुंचे
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मंगलवार को नालंदा के रहुई प्रखंड के शिवनंदननगर पहुंचे, जहां उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के शिकार पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. पिछले 26 नवंबर को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर गांव में 8 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था और अब 5 दिसंबर को फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए 100 लोगों को नोटिस भेजा गया है. यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है. गांव में लोगों से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने ऐलान किया कि अगर 5 दिसंबर को बुलडोजर आया, तो उसे सबसे पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा. मैं खुद उसी दिन यहां रहूंगा. 

उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले को संसद में जोरदार तरीके से उठाएंगे. साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि 65 साल से अधिक समय से यहां रह रहे परिवारों को उजाड़ा न जाए. हर परिवार को कम से कम 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए. सरकार सड़क, बिजली और इंदिरा आवास योजनाओं पर खर्च हुई राशि को बर्बाद न करे.

पप्पू यादव ने इस मौके पर 8 परिवारों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी. औरंगाबाद में एक युवक को विधायक की फोटो का स्टेटस लगाने की वजह से गोली मारने की घटना पर पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सोचिए, बिहार कहां जा रहा है. डबल इंजन की सरकार में गरीब और आम आदमी बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं. सरकार अपराधियों का स्वागत करती है और आम आदमी निशाने पर है.

उन्होंने कहा कि अपराधी का ना कोई मजहब होता है ना जात, लेकिन बिहार में जाति के आधार पर टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपराध खत्म कीजिए, हम साथ हैं. लेकिन राजनीति कीजिएगा, तो हम विरोध करेंगे. युवक को सिर्फ स्टेटस लगाने पर गोली मार देना, बिहार में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति का गंभीर संकेत है और ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए.

अपार्टमेंट से गिरकर घायल युवती के परिजनों ने रेप की आशंका जताई, पप्पू यादव ने जताया दुख

पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के पार्क रोड स्थित सुलक्षणा अपार्टमेंट से नीचे गिरकर घायल हुई युवती के केस में परिजनों ने रेप की आशंका जताई है. घटना की जानकारी मिलने पर पप्पू यादव मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली. सांसद पप्पू यादव ने परिवार को हर सम्भव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

पप्पू यादव जी ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की कि
सुलक्षणा अपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग सहित आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाए, ताकि घटना की सही से जांच हो सके. आख़िर लड़की उस अपार्टमेंट में कैसे पहुंची, किसने बुलाया था और जो भी दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र हो जाए. 

पटना से स्वप्निल सोनल और नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट

