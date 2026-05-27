गलती से नाम हटाए गए हैं तो चुनाव आयोग के फैसले को दे सकते हैं चुनौती, एसआईआर पर जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (SIR) को सही करार दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने उन याचिकाओं पर यह फ़ैसला सुनाया, जिनमें SIR प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और ऐसा करके ईसीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफकर दिया कि नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है. आज के फ़ैसले की 10 मुख्य बातें:

ECI के पास अनुच्छेद 324 और 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' की धारा 21(3) के तहत SIR करने की शक्ति है. एक बार जब क़ानून (RP Act) खुद ही कार्रवाई का वह विशेष क्षेत्र तय कर देता है (जिसमें ECI को वोटर लिस्ट का विशेष रिवीज़न करने का अधिकार दिया जाता है), तो उस विवादित प्रक्रिया को सिर्फ़ इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वह रिवीज़न के लिए तय की गई सामान्य प्रक्रियाओं के हर पहलू के अनुरूप नहीं है. SIR, RP Act या 1960 के नियमों की जगह नहीं लेता है, बल्कि, यह धारा 21(3) में उपलब्ध कराए गए सटीक वैधानिक माध्यम से अनुच्छेद 324 के संवैधानिक आदेश में जान डालता है. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने किसी स्पष्ट वैधानिक रोक के विपरीत काम किया है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, वोटर लिस्ट की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने माना कि SIR, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, जो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है. कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से भी पूरी तरह संतुष्ट हैं कि अपने उद्देश्य और स्वरूप में, SIR का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक लक्ष्य से सीधा संबंध है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ़ मतदान की प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं करते. वे उतनी ही शिद्दत से वोटर लिस्ट की सत्यनिष्ठा, सटीकता और शुद्धता पर भी निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव होती है. बिहार में SIR का आधार एक वैध संवैधानिक उद्देश्य था. कोर्ट ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि बिहार में SIR का सहारा सिर्फ़ प्रशासनिक सुविधा के लिए लिया गया था. कोर्ट ने राय दी कि SIR ने तो सिर्फ़ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को ही आगे बढ़ाया. SIR फ्रेमवर्क में नोटिस, सुनवाई, आपत्तियों, तर्कसंगत आदेशों और अपील के पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं. फैसले में कहा गया, कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शुरू किए गए सुरक्षा उपायों का कुल मिलाकर यह असर हुआ है कि चुनावी ईमानदारी की ज़रूरत और सबको शामिल करने की अनिवार्यता के बीच एक संतुलन बना है. यह प्रक्रिया, जिस तरह से आखिरकार सामने आई, उसने भागीदारी, सुधार और शिकायत निवारण के कई रास्ते दिए. वोटर लिस्ट में पात्रता साबित करने के लिए ECI का दस्तावेज़ पेश करने का फ्रेमवर्क मनमाना नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ECI की यह शर्त कि व्यक्तियों को संशोधित वोटर लिस्ट में शामिल होने की पात्रता साबित करने के लिए केवल कुछ तय दस्तावेज़ ही पेश करने चाहिए, मनमानी है. कोर्ट ने कहा कि कुछ दस्तावेज़ों को तय करना और दूसरों को बाहर रखना, प्रशासनिक एकरूपता और सबूतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए है.

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ECI ने स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची को लगातार विकसित करने और उसका विस्तार करने का ध्यान रखा है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह तय करते समय कि कौन से दस्तावेज़ पेश किए जा सकते हैं, ECI को उचित रवैया अपनाना चाहिए. SIR प्रक्रिया असंगत या अनुचित नहीं है. कोर्ट ने गौर किया कि SIR इसलिए शुरू की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनावी सूचियां अप टू डेट हों, क्योंकि वोटर लिस्टों का पिछला गहन संशोधन हुए चार दशक से ज़्यादा समय बीत चुका था. तब से, पिछले कुछ वर्षों में नामों को जोड़ने और हटाने का बड़े पैमाने पर काम हुआ है, तेज़ी से शहरीकरण हुआ है, और लोगों का पलायन हुआ है; और इसके परिणामस्वरूप जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि इस संदर्भ में, SIR को कोई असंगत उपाय नहीं कहा जा सकता, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें प्रक्रिया से जुड़े कई सुरक्षा उपाय शामिल थे। पिछली मतदाता सूची में नाम होने का मतलब यह नहीं है कि दोबारा सत्यापन पर पूरी तरह से रोक है. अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पिछली सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में शामिल किया गया था, तो वह बाद की मतदाता सूचियों में भी शामिल किए जाने का हकदार है. अदालत ने यह माना कि मतदाता सूचियों में नाम शामिल होने से व्यक्ति के पक्ष में वैधता की एक खंडनीय धारणा बनती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सत्यापन पर पूरी तरह से रोक है. दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति का नाम पिछली वोटर लिस्ट से ECI को दोबारा वेरिफिकेशन करने से नहीं रोकती है. ECI सीमित मकसद के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है. कोर्ट ने माना कि ECI यह तय करने के सीमित मकसद से जांच कर सकता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं. उस व्यक्ति को वोटर रोल में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं. फैसले में कहा गया, इलेक्टोरल रोल तैयार करने या रिवाइज़ करने के दौरान, नागरिकता से जुड़े सवालों की जांच करने का अधिकार बेशक है. हालांकि, ऐसी जांच सिर्फ़ इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने या बाहर करने के नज़रिए से की जा सकती है और यह उस इलेक्टर के पक्ष में चल रहे अंदाज़े को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए जिसका नाम पहले से ही रोल में है. वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को गैर-नागरिक घोषित कर दिया गया है. ECI किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए यह तय करती है कि वह नागरिक है या नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पास यह तय करने का अधिकार है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं. जहां किसी व्यक्ति की नागरिकता पर शक होता है, वहां ECI ऐसे व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल करने से सिर्फ मना कर सकता है. किसी व्यक्ति के नागरिक होने का फैसला कानूनी अधिकारियों के पास रहता है. EC को नागरिकता के आधार पर बिहार रोल से हटाए गए लोगों को चार हफ़्ते के अंदर सक्षम अधिकारी को भेजना होगा. कोर्ट ने आगे कहा, सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार, बेहतर होगा कि अगले संसदीय, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, अगर कोई हो, तो हटाए गए लोगों को नोटिस और सुनवाई का मौका देने के बाद ज़रूरी फ़ैसला लेगा. अगर सक्षम अधिकारी को लगता है कि ऐसे हटाए गए लोग नागरिक हैं, तो उन्हें वोटर रोल में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा, वे सभी लोग जो बिहार के रहने वाले हैं और जिनके नाम गलती से इस आधार पर हटा दिए गए हैं कि वे अनुपस्थित हैं, मर चुके हैं, कहीं और चले गए हैं या डुप्लीकेशन में हैं, वे आयोग के फ़ैसले को न्यायिक समीक्षा के ज़रिए चुनौती दे सकते हैं.