Nishant Kumar: निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो CM नीतीश की ये मुश्किल हल हो जाएगी, तेजस्वी की बढ़ेगी टेंशन, जानें कैसे?

Nitish Kumar Son Nishant Kumar: बिहार चुनाव के बाद भी जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भारी डिमांड देखने को मिल रही है. पार्टी के नेता अब निशांत कुमार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे वो जल्द से जल्द फैसला ले सकें. हालांकि, ये तय तो नीतीश कुमार और निशांत ही करेंगे कि पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कब और कैसे होगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:30 PM IST

बेटे निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री

Nishant Kumar News: सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर कयासों का बाजार अभी तक गरम है. आम तौर पर मीडिया से दूर रहने वाले निशांत कुमार चुनावी साल में काफी एक्टिव रहे और बिना किसी हिचकिचाहट, संकोच, डर या झिझक के मीडिया से बात करते रहे. अब चुनाव बीत चुके हैं और नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन निशांत को लेकर अटकलबाजी अभी तक जारी है. एक बार फिर से पटना की सड़कों पर निशांत कुमार के पोस्टर लगाकर उनसे जेडीयू की कमान संभालने की अपील की गई है. यह पोस्टर जेडीयू कार्यकर्ता कृष्ण पटेल ने लगवाए हैं. इन पोस्टरों पर लिखा है- नीतीश सेवक मांगे निशांत... अब पार्टी की कमान संभालें निशांत भाई... 

कृष्ण पटेल से पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी निशांत कुमार को राजनीति में आने का निमंत्रण दिया था. हालांकि, उन्होंने इसका फैसला निशांत पर ही छोड़ा था. सियासी जानकारों के मुताबिक, निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो CM नीतीश कुमार की तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी. सियासी जानकारों का कहना है कि निशांत कुमार के राजनीति ज्वाइन करते ही नीतीश कुमार को ना सिर्फ अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा, बल्कि पार्टी को एक नया चेहरा भी मिल जाएगा. इतना ही नहीं अभी जेडीयू के टूटने की जो आशंका बनी रहती है, निशांत के आने के बाद वह भी समाप्त हो जाएगी. उधर दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें नया प्रतिद्वंदी मिल जाएगा. तेजस्वी अक्सर नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन निशांत के साथ वह ऐसा नहीं कर सकेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही जेडीयू पार्टी में ये मांग साफ तौर पर उठने लगी थी कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए. हालांकि, ये बातें सिर्फ बातें ही रह गईं. निशांत कुमार की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की. अब एक बार फिर से यह मांग तेज हो गई है. हाल ही में संजय झा ने सीएम नीतीश के सामने ही इस प्रस्ताव को रखा था, लेकिन अंतिम फैसला निशांत कुमार पर ही छोड़ दिया था.

