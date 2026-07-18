Bihar Politics: अगर 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पास हो गया तो एक साल पहले होंगे चुनाव, CM सम्राट के पास बचेंगे सिर्फ इतने महीने

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर कई गंभीर चुनौतियां हैं. इनमें प्रदेश की कानून व्यवस्था, रोजगार और पलायन प्रमुख रूप से शामिल हैं. सीएम सम्राट पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होने का भी काफी दबाव है. बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने खुद को साबित किया है. उन्हें 'सुशासन बाबू' का तमगा हासिल हुआ है. वहीं, सम्राट के सीएम बनते ही प्रदेश की कानून-व्यवस्था अचानक से सवालों में है. बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम सम्राट ने पुलिस के हाथ खोल दिए और बिहार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ यूपी स्टाइल में 'ऑपरेशन लंगड़ा' चला रखा है. हालांकि, भरत तिवारी एनकाउंटर ने सरकार की इस पॉलिसी पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया.