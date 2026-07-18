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Bihar Politics: अगर 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पास हो गया तो एक साल पहले होंगे चुनाव, CM सम्राट के पास बचेंगे सिर्फ इतने महीने

Bihar Politics: अगर 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल संसद से पास हो जाता है तो प्रदेश में एक साल पहले ही विधानसभा चुनाव कराने होंगे. इस लिहाज से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 36 महीने यानी सिर्फ 3 साल का समय बचेगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 18, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:22 PM IST
Bihar Politics: अगर 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पास हो गया तो एक साल पहले होंगे चुनाव, CM सम्राट के पास बचेंगे सिर्फ इतने महीने
Image Credit: &#039;वन नेशन-वन इलेक्शन&#039; पास होने पर CM सम्राट के पास बचेंगे सिर्फ इतने महीने (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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