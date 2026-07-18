Bihar Politics: अगर 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पास हो गया तो एक साल पहले होंगे चुनाव, CM सम्राट के पास बचेंगे सिर्फ इतने महीने

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सोमवार (20 जुलाई) से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार इस मानसून सत्र में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश कर सकती है. इस बिल को लेकर अभी से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. सत्तापक्ष जहां 'एक देश-एक चुनाव' से होने वाले फायदे गिना रहा है, वहीं विपक्ष इसकी खामियों को उजागर करने में लगा हुआ है. बिहार में भी इसको लेकर सियासत देखने को मिल है. अगर यह बिल पास हो जाता है तो प्रदेश में एक साल पहले ही विधानसभा चुनाव कराने होंगे. इस लिहाज से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 36 महीने यानी सिर्फ 3 साल का समय बचेगा.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर कई गंभीर चुनौतियां हैं. इनमें प्रदेश की कानून व्यवस्था, रोजगार और पलायन प्रमुख रूप से शामिल हैं. सीएम सम्राट पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होने का भी काफी दबाव है. बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने खुद को साबित किया है. उन्हें 'सुशासन बाबू' का तमगा हासिल हुआ है. वहीं, सम्राट के सीएम बनते ही प्रदेश की कानून-व्यवस्था अचानक से सवालों में है. बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम सम्राट ने पुलिस के हाथ खोल दिए और बिहार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ यूपी स्टाइल में 'ऑपरेशन लंगड़ा' चला रखा है. हालांकि, भरत तिवारी एनकाउंटर ने सरकार की इस पॉलिसी पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया.
रोजगार को बढ़ाने के लिए सीएम सम्राट लगातार उद्योगपतियों को आकर्षित कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में राज्य से बाहर रह रहे प्रवासी उद्योगपतियों से बिहार वापस लौटने और प्रदेश में ही उद्योग लगाने की अपील की है. सीएम ने उद्योगपतियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा है कि सरकार निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं देगी ताकि राज्य में औद्योगीकरण और रोजगार को बढ़ावा मिल सके.
सीएम का दावा है कि अगले एक साल में यह 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. मुख्यमंत्री के प्रयासों से अडानी ग्रुप, अंबुजा, डालमिया, निफ्टेम ग्रुप जैसे बड़े उद्योगपतियों के साथ करार हुआ है. इससे बिहार के औद्योगिकरण के साथ विकास की नई उम्मीद जगी है.