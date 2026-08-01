बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते, तो बिहार की राजनीति में क्या-क्या बदल जाएगा?

पटना: बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की बिहार में बहुत चर्चा है. यह सीट लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट मानी जाती रही है. नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद पहली बार यहां उपचुनाव हुए हैं, जिसमें प्रशांत किशोर भी मुकाबले में हैं. कई एग्जिट पोल में तो प्रशांत किशोर को विजयी भव: का आशीर्वाद मिलता दिख रहा है. बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की, प्रशांत किशोर के सामने अपनी लाज बचाने और तेजस्वी यादव के सामने खुद को फिर से साबित करने की चुनौती है. मान लीजिए कि यहां से प्रशांत किशोर जीत हासिल करते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में क्या-क्या बदल जाएगा?