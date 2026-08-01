बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते, तो बिहार की राजनीति में क्या-क्या बदल जाएगा?

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पटना: बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की बिहार में बहुत चर्चा है. यह सीट लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट मानी जाती रही है. नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद पहली बार यहां उपचुनाव हुए हैं, जिसमें प्रशांत किशोर भी मुकाबले में हैं. कई एग्जिट पोल में तो प्रशांत किशोर को विजयी भव: का आशीर्वाद मिलता दिख रहा है. बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की, प्रशांत किशोर के सामने अपनी लाज बचाने और तेजस्वी यादव के सामने खुद को फिर से साबित करने की चुनौती है. मान लीजिए कि यहां से प्रशांत किशोर जीत हासिल करते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में क्या-क्या बदल जाएगा?
भाजपा के किले में सेंधमारी
बांकीपुर सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं. उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से भाजपा का प्रतिनिधित्व करते थे. इस तरह से यह सीट दशकों से भाजपा का एक तरह से किला बना हुआ है, जिसमें विरोधी दलों की दाल नहीं गलती. यहां आम तौर पर शहरी और प्रबुद्ध मतदाताओं के होने से भाजपा को हरा पाना किसी भी दल के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा.
अगर प्रशांत किशोर यहां से जीत हासिल करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि बिहार के शहरी और मध्यमवर्गीय वोटरों में पार्टी का क्रेज कम हो रहा है और वो भी विकल्प की तलाश में हैं. इससे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी साख कमजोर होगी और नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के लिए भी यह बुरी खबर होगी.
विधानसभा में तेजस्वी की धार होगी कमजोर
चर्चा इस बात की है कि बांकीपुर में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन ने ऐन वक्त पर अपनी आक्रामकता कम कर दी थी, ताकि प्रशांत किशोर को इसका फायदा मिल सके, लेकिन इस दावे में तथ्य कम और कथ्य ज्यादा नजर आते हैं. दरअसल, प्रशांत किशोर अपनी तीखी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और तेजस्वी यादव को भी वे कई बार निशाना बना चुके हैं. यदि वे विधानसभा पहुंचते हैं तो सदन के भीतर सरकार को घेरने में वे तेजस्वी यादव से अधिक आक्रामक और प्रभावशाली साबित हो सकते हैं.
ऐसे में तेजस्वी यादव क्यों चाहेंगे कि विपक्ष की आवाज दो ध्रुवों में बंट जाए? अभी तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और बिहार में इकलौती आवाज. उनके नाम पर वोट मिलते हैं और भीड़ जुटती है. इसलिए यह बात तर्कसंगत नहीं लगती कि तेजस्वी यादव इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं.
तीसरे विकल्प के रूप में जन सुराज पर लगेगी मुहर
बिहार की राजनीति दशकों से एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच घूमती आ रही है. बांकीपुर में अगर प्रशांत किशोर को जीत हासिल होती है तो वो इसे अपनी पदयात्रा और उनके व्यवस्था परिवर्तन के नारे को चुनावी वैधता के रूप में प्रचारित करेंगे, जिसमें वे एक्सपर्ट हैं. इस जीत से राज्य भर में जन सुराज के वोटरों और कार्यकर्ताओं की आवाज मजबूत होगी और वे दोगुने उत्साह से अगले चुनावों की तैयारी में जुट जाएंगे. इसके बाद, जन सुराज आने वाले चुनावों में खुद को तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर पाएगी.
राजद और रेखा कुमारी का राजनीतिक भविष्य
राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 2025 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थीं. उनके लिए भी यह उपचुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है. बांकीपुर चूंकि शहरी सीट है, लिहाजा राजद का प्रदर्शन यहां हमेशा चिंता का सबब बना रहता है. राजद अगर यहां दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसकी तो यह उसके लिए और भी अधिक चिंता की बात होगी. इससे यह जाहिर हो जाएगा कि वह शहरी वोटरों को अपनी ओर जोड़ने में नाकामयाब रही है.