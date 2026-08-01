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बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते, तो बिहार की राजनीति में क्या-क्या बदल जाएगा?

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया था, जिसके नतीजे 3 अगस्त को आने वाले हैं. परिणाम आने तक दावे और प्रतिदावे का सिलसिला चलता रहेगा.

Written BySunil MIshra
Published: Aug 01, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:51 PM IST
बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते, तो बिहार की राजनीति में क्या-क्या बदल जाएगा?
Image Credit: प्रशांत किशोर, जन सुराज उम्मीदवार, बांकीपुर (AI Image)

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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