राज्यसभा की रेस में पेंच फंसा तो क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल होंगे? RJD-कांग्रेस की ओर से मिले न्योते पर BJP-JDU सतर्क

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति देखने को मिल रही है. जीतन राम मांझी का कहना है कि NDA में शामिल होते वक्त लोकसभा की 2 और राज्यसभा की एक सीट देने का आश्वासन दिया गया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 04:57 PM IST

जीतन राम मांझी (फाइल फोटो)
16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है. केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने राज्यसभा की एक सीट दिए जाने के वादे की याद दिलाई है तो विपक्ष को इससे मौका मिल गया है. विपक्ष की ओर से जीतन राम मांझी को पाला बदलने का न्योता दे दिया गया है. 

क्या कहना है जीतन राम मांझी का?

हम के सर्वोच्च नेता जीतन राम मांझी का कहना है कि एनडीए में शामिल होते वक्त लोकसभा की 2 और राज्यसभा की एक सीट का आश्वासन दिया गया था. उन्होंने कहा कि हम मांग नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा हमें वादा किया गया था और एनडीए का नेतृत्व अपनी बात से मुकरेगा, ऐसा नहीं लगता. मांझी आगे यह भी बोले कि हम इस बात का इंतजार करेंगे कि वे अपनी बात पूरी करते हैं या नहीं. 

विपक्ष को मिला मौका और दे डाला न्योता 

जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद विपक्ष को मौका मिल गया और वह सत्तारूढ़ एनडीए पर हमलावर हो गया है. राजद एमएलसी अजय कुमार का कहना है कि मांझी जी रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार ठगा जा रहा है. उनको समाजवादी विचारधारा के साथ आना चाहिए. लालू जी की विचारधारा ही बिहार का विकास करेगी. 

हालांकि एमएलसी सुनील सिंह ने इसे जीतन राम मांझी का पुराना पैंतरा बताया. उन्होंने तंज मारते हुए यह भी कहा कि जीतन राम मांझी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बेरोजगार नहीं देख सकते. 

महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास ने जीतन राम मांझी को लेकर कहा कि वे हमेशा छले जाते रहे हैं. अब समय आ गया है कि उन्हें खुद कड़ा निर्णय ​लेना चाहिए.

मांझी को बीजेपी जेडीयू की नसीहत

विपक्ष की ओर से जीतन राम मांझी के बयान को लपकने के बाद एनडीए के बड़े दल बीजेपी और जेडीयू की ओर से जीतन राम मांझी को संभलकर बयान देने की नसीहत दी गई है. 

जेडीयू के एमएलसी भीष्म सहनी ने मांझी को अभिभावक समान बताते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष को मौका नहीं देना चाहिए. गठबंधन की बातें टेबल पर होने चाहिए, मीडिया में नहीं. 

बीजेपी के लखेंद्र पासवान ने कहा कि कोई भी चुनाव आता है तो घटक दलों की ओर से अपनी मांग रखी जाती है और यह स्वाभाविक है, लेकिन मांझी जी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें बैठकर अपनी बात रखनी चाहिए.

