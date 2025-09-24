तेजस्वी अगर हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो जनता तय करेगी कि कौन भाजपा की मदद कर रहा: ओवैसी

Bihar Chunav 2025: AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल क्षेत्र (किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया) में चार दिवसीय 'न्याय यात्रा' के लिए पहुंचे हुए हैं. यात्रा आज 24 सितंबर से शुरू हो रही है, जो 27 सितंबर तक चलेगी. AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया.

ओवैसी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन में शामिल होने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था. सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन में शामिल करने के लिए मात्र 6 सीटें मांगी थीं, लेकिन राजद के लोग इसे नहीं माने. अब चुनाव में जनता खुद तय करेगी कि कौन भाजपा की मदद कर रहा है और कौन हराना चाह रहा है.

हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने अभी खुलासा नहीं किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या थर्ड फ्रंट में किन दलों को शामिल करेगी.

AIMIM सुप्रीमो ने 'आई लव मोहम्मद' पर कहा कि यह कानपुर से शुरू हुआ था. वहां के एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा है. उन्होंने कहा कि मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया था. हम मानते हैं 'मोहम्मद सल्लाह हु आलेही वसल्लम' से हम मोहब्बत करते हैं. हर मुसलमान 'मोहम्मद सल्लाह हु आलेही वसल्लम' से मोहब्बत करता है.