सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ इल्तिजा मुफ्ती की पुलिस कंप्लेंट; जानें क्या है पूरा मामला

Iltija Mufti: पीडीपी (PDP) लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इल्तिजा ने एक महिला डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर देते समय उसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए शिकायत की है. कोठीबाग स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को दी गई. अपनी शिकायत में, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है. इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इस घटना से मुस्लिम महिलाओं में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया है. उन्होंने शिकायत में लिखा कि मैं आपको एक ऐसी घिनौनी घटना की ओर ध्यान दिलाने के लिए लिख रही हूं, जिससे मुसलमानों, खासकर महिलाओं में बहुत ज्यादा परेशानी और दुख हुआ है. कुछ दिन पहले हमने हैरानी, ​​डर और चिंता के साथ देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में सबके सामने एक युवा मुस्लिम डॉक्टर का नकाब खींच दिया.

उन्होंने आगे कहा कि मामले को और खराब करने वाली बात यह थी कि आसपास के लोगों का अजीब रिएक्शन था, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर (सम्राट चौधरी) भी शामिल थे, जो खुशी से हंसते और देखते रहे. उन्होंने कहा कि यह घटना सिर्फ़ मुस्लिम महिला पर क्रूर हमला नहीं है, बल्कि हर भारतीय महिला की आजादी, पहचान और इज्जत पर है.

उन्होंने आरोप लगाया कि उसका नकाब ज़बरदस्ती उतारना सिर्फ एक मुस्लिम महिला पर क्रूर हमला नहीं है, बल्कि हर भारतीय महिला की आजादी, पहचान और इज्जत पर है. यह बात और भी परेशान करने वाली है कि यह ऐसे समय में हुआ जब पूरे भारत में मुसलमानों को जानबूझकर अलग-थलग किया जा रहा है. उन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है.

बाद में रिपोर्टरों से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने इस घटना के बारे में बीजेपी नेताओं के बयानों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि माफी मांगने के बजाय, बिहार के मुख्यमंत्री के सहयोगी बीजेपी नेता भद्दे बयान दे रहे हैं और इस काम को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. यह पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के एक बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुए वीडियो पर विपक्षी पार्टियों की बढ़ती आलोचना के बीच आया है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक महिला को सर्टिफिकेट देते समय उसका हिजाब नीचे खींचते हुए देखे गए थे.

दरअसल, वीडियो, जिससे गुस्सा भड़क गया है. यह घटना मुख्यमंत्री के ऑफिस में एक सेरेमनी के दौरान हुई, जहां नए भर्ती हुए आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे थे. इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, नीतीश कुमार ने हाथ बढ़ाकर सिर ढकने वाला कपड़ा नीचे कर दिया, जिससे महिला का मुंह और ठुड्डी दिखने लगी. डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को कुमार को रोकने की कोशिश करते देखा गया, जबकि बैकग्राउंड में कुछ लोग हंस रहे थे.

