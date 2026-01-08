Advertisement
रैयतों के लिए जरूरी खबर: पटजिरवा से ठकराहां तक लगेंगे कैंप, राजस्व कागजात साथ लाएं और तुरंत पाएं जमीन का मुआवजा

Bettiah News: अगर आपकी जमीन का अधिग्रहण सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 727 एए के लिए किया है तो राजस्व कागजात के साथ आप भी कैंप जाकर मुआवजा ले सकते हैं. अगर आपको इस बारे में और जानकारी लेनी है तब भी आप कैंप का दौरा कर सकते हैं.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:31 PM IST

सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया है, उसके बदले में मुआवजा देगी. (Photo Credit: Gemini AI)
Bettiah News: नेशनल हाइवे 727 AA (मनुआपुल, बेतिया) से NH-730 (सेवरही, उत्तर प्रदेश) तक के लिए अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए 10 जनवरी से जिला प्रशासन अंचलवार कैंप लगाने जा रहा है. पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने इस बारे में सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं. जिलाधिकारी की ओर से दिए गए निर्देश में कहा गया है कि अंचलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि लेते हुए रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए राजस्व कागजात उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग करेंगे और इसके लिए अधीनस्थ अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी को भी निर्देशित करेंगे. साथ ही सभी रैयतों को शिविर स्थल पर उपस्थित रहने के लिए भी सूचित करेंगे.

READ ALSO: बिहार को बुरी नजर से देखने वालों का क्या उपाय है? जानें Grok ने क्या दिया जवाब

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित रैयतों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर आयोजित शिविर में आवश्यक कागजात के साथ उपस्थित होकर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराएं, ताकि नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके. 

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के लिए पहले भी अंचलवार कैंप लगाए गए थे. इसमें दिक्कत की बात यह है कि कई रैयतों की ओर से मुआवजा लेने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है. 

अमरेंद्र कुमार ने बताया कि बैरिया अंचल के पटजिरवा मौजा के लिए 10 जनवरी, 2026 से 12 जनवरी, 2026 तक देवी स्थान पटजिरवा परिसर में कैंप लगाया जाएगा. 

योगापट्टी अंचल के कोहड़ा, पिपरा एवं नौरंगिया मौजा के लिए 13 जनवरी, 2026 से 14 जनवरी, 2026 तक अंचल कार्यालय, योगापट्टी में कैंप लगाया जाएगा. 

चनपटिया अंचल के गुरवलिया विश्वास, तुरहापट्टी एवं भरपटिया मौजा के लिए 15 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 तक अंचल कार्यालय, चनपटिया में कैंप लगेगा. 

ठकराहां अंचल के ठकराहां, श्रीनगर एवं भगवानपुर मौजा के लिए 17 जनवरी, 2026 से 19 जनवरी, 2026 तक अंचल कार्यालय, ठकराहां में शिविर का आयोजन किया जाएगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

National Highway 727AA

