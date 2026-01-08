रैयतों के लिए जरूरी खबर: पटजिरवा से ठकराहां तक लगेंगे कैंप, राजस्व कागजात साथ लाएं और तुरंत पाएं जमीन का मुआवजा

Bettiah News: नेशनल हाइवे 727 AA (मनुआपुल, बेतिया) से NH-730 (सेवरही, उत्तर प्रदेश) तक के लिए अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए 10 जनवरी से जिला प्रशासन अंचलवार कैंप लगाने जा रहा है. पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने इस बारे में सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं. जिलाधिकारी की ओर से दिए गए निर्देश में कहा गया है कि अंचलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि लेते हुए रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए राजस्व कागजात उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग करेंगे और इसके लिए अधीनस्थ अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी को भी निर्देशित करेंगे. साथ ही सभी रैयतों को शिविर स्थल पर उपस्थित रहने के लिए भी सूचित करेंगे.

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित रैयतों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर आयोजित शिविर में आवश्यक कागजात के साथ उपस्थित होकर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराएं, ताकि नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके.

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के लिए पहले भी अंचलवार कैंप लगाए गए थे. इसमें दिक्कत की बात यह है कि कई रैयतों की ओर से मुआवजा लेने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है.

अमरेंद्र कुमार ने बताया कि बैरिया अंचल के पटजिरवा मौजा के लिए 10 जनवरी, 2026 से 12 जनवरी, 2026 तक देवी स्थान पटजिरवा परिसर में कैंप लगाया जाएगा.

योगापट्टी अंचल के कोहड़ा, पिपरा एवं नौरंगिया मौजा के लिए 13 जनवरी, 2026 से 14 जनवरी, 2026 तक अंचल कार्यालय, योगापट्टी में कैंप लगाया जाएगा.

चनपटिया अंचल के गुरवलिया विश्वास, तुरहापट्टी एवं भरपटिया मौजा के लिए 15 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 तक अंचल कार्यालय, चनपटिया में कैंप लगेगा.

ठकराहां अंचल के ठकराहां, श्रीनगर एवं भगवानपुर मौजा के लिए 17 जनवरी, 2026 से 19 जनवरी, 2026 तक अंचल कार्यालय, ठकराहां में शिविर का आयोजन किया जाएगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी