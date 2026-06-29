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Opinion: 9वीं फेल... 7वीं पास और अंगूठाछाप राजनीति: चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा के जमाने में जाहिल राजनीति के दौरे से गुजर रहा बिहार

बिहार आजकल अजीब विरोधाभासों के दौर से गुजर रहा है. दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जमाने में जीने की आदत डाल रही है, वहीं बिहार अपने नेतृत्वकर्ताओं की पढ़ाई-लिखाई में पीछे होने की तौहीन झेल रहा है.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 29, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:52 PM IST
Opinion: 9वीं फेल... 7वीं पास और अंगूठाछाप राजनीति: चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा के जमाने में जाहिल राजनीति के दौरे से गुजर रहा बिहार
Image Credit: बिहार की राजनीति का एक दौर यह भी (AI Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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