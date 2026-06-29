/Opinion: 9वीं फेल... 7वीं पास और अंगूठाछाप राजनीति: चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा के जमाने में जाहिल राजनीति के दौरे से गुजर रहा बिहार

बिहार आजकल अजीब विरोधाभासों के दौर से गुजर रहा है. दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जमाने में जीने की आदत डाल रही है, वहीं बिहार अपने नेतृत्वकर्ताओं की पढ़ाई-लिखाई में पीछे होने की तौहीन झेल रहा है. दुनिया जहां चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा के एआई पर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रही है तो दूसरी तरफ 9वीं फेल नेता 7वीं पास को अंगूठाछाप कर रहे हैं तो इधर से भी उसी भाषा में जुगलबंदी चल रही है. दुनिया में जहां इंसानी दिमाग मशीनों को मात दे रहा है, वहीं बिहार में आज की राजनीति का विमर्श नेतृत्व के स्तर पर अंगूठा छाप, 9वीं फेल और 7वीं पास जैसी बातों और कड़वी हकीकत से दो चार हो रहा है. कहने को बिहार ज्ञान की भूमि है, जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट के अलावा चाणक्य जैसे विद्वान पैदा किया, लेकिन वहीं बिहार आज साक्षरता और आधुनिक शिक्षा के पैमाने पर फिसड्डी साबित हो रहा है. खासतौर से नेतृत्व के स्तर पर दोनों पक्षों में एक समानता दिखाई दे रही है.