/Opinion: 9वीं फेल... 7वीं पास और अंगूठाछाप राजनीति: चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा के जमाने में जाहिल राजनीति के दौरे से गुजर रहा बिहार

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बिहार आजकल अजीब विरोधाभासों के दौर से गुजर रहा है. दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जमाने में जीने की आदत डाल रही है, वहीं बिहार अपने नेतृत्वकर्ताओं की पढ़ाई-लिखाई में पीछे होने की तौहीन झेल रहा है. दुनिया जहां चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा के एआई पर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रही है तो दूसरी तरफ 9वीं फेल नेता 7वीं पास को अंगूठाछाप कर रहे हैं तो इधर से भी उसी भाषा में जुगलबंदी चल रही है. दुनिया में जहां इंसानी दिमाग मशीनों को मात दे रहा है, वहीं बिहार में आज की राजनीति का विमर्श नेतृत्व के स्तर पर अंगूठा छाप, 9वीं फेल और 7वीं पास जैसी बातों और कड़वी हकीकत से दो चार हो रहा है. कहने को बिहार ज्ञान की भूमि है, जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट के अलावा चाणक्य जैसे विद्वान पैदा किया, लेकिन वहीं बिहार आज साक्षरता और आधुनिक शिक्षा के पैमाने पर फिसड्डी साबित हो रहा है. खासतौर से नेतृत्व के स्तर पर दोनों पक्षों में एक समानता दिखाई दे रही है.
कोडिंग-डेटा साइंस पर काम कर रहे युवा, बिहार कर रहा संघर्ष
ऐसे समय में जब दुनिया भर के युवा कोडिंग और डेटा साइंस और एआई टूल्स पर काम कर रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, वहीं बिहार की साक्षरता दल आज भी राष्ट्रीय औसत से पीछे बनी हुई है. सबसे चिंता की बात यह है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षा का ढांचा चरमरा चुका है. छात्रों का आधार बेहद कमजोर हो चुका है और एआई के दौर में वे अन्य राज्यों के छात्रों से प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं.
9वीं फेल और अंगूठा छाप की राजनीति
विपक्ष जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर 7वीं पास होने का आरोप लगा रहा है, तो सत्तापक्ष तेजस्वी यादव को 9वीं फेल करार दे रहा है. ये किस तरह की राजनीति हो रही है? दोनों पक्षों के घर शीशे के हैं और दोनों एक-दूसरे पर पत्थर उछाल रहे हैं. विडंबना यह है कि जिस राज्य को सबसे ज्यादा विजनरी नेता की जरूरत है, वहां सत्तापक्ष और विपक्ष के नेतृत्व पर सबसे कम पढ़े-लिखे होने के आरोप लग रहे हैं. यहां बता रहा है कि इस राज्य में जाति की राजनीति की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं कि पढ़ाई-लिखाई कोई मायने नहीं रखती.
आधारभूत समस्याएं और युवाओं का पलायन
पूरी दुनिया बिहार की प्रतिभा का लोहा मानती है. बिहार के जो छात्र देश के कठिन परीक्षाओं में अव्वल आते हैं, वो राज्य के संसाधनों के बल पर नहीं, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के चलते नाम कमाते हैं. उच्च शिक्षा का खराब लेवल, सेशन की लेटलतीफी और कॉलेजों में प्रोफेसरों की भारी कमी के चलते लाखों मेधावी छात्र हर साल मुंबई, बेंगलुरू और कोटा जैसे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं. इस तरह बिहार की जवानी, पैसा और टैलेंट राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं.