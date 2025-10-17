Advertisement
कांग्रेस ने जारी कर दी दूसरी सूची, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुम्बा तो शकील अहमद खान कदवा से उतरेंगे मैदान में

Congress Second Candidate List: कन्हैया कुमार न तो बिहार चुनाव में कही दिख रहे हैं और न ही प्रत्याशियों की पहली और दूसरी सूची में ही उनका नाम शामिल है. इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस अभी कन्हैया कुमार को बिहार से दूर ही रखने वाली है.

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की दूसरी सूची गुरुवार देर रात जारी कर दी. दूसरी सूची के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुम्बा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में पार्टी के नेता शकील अहमद खान कदवा विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे. खास बात यह है कि न तो पहले और न ही दूसरे लिस्ट में कन्हैया कुमार का नाम शामिल है. आज की लिस्ट में 24 उम्मीदवार पहले फेज के लिए हैं, जबकि 24 दूसरे फेज के लिए हैं. इससे पहले कांग्रेस ने 11 प्रत्याशियों की पहली सूची बुधवार देर शाम जारी की थी.

कांग्रेस की सूची के अनुसार, बगहा से जयेश मंगल सिंह, नौतन से अमित गिरि, चनपटिया से अभिषेक रंजन, बेतिया से वसी अहमद, रक्सौल से श्याम​ बिहारी प्रसाद, गोविंदगंज से शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय, रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना, बथनाहा से इंजीनियर नवीन कुमार, बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा, फूलपरास से सुबोध मंडल, फारबिसगंज से मनोज विश्वास, बहादुरगढ़ से प्रो. मुशब्बिर आलम, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, कोरहा से पूनम पासवान, सोनबरसा से सरिता देवी और बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी का नाम शामिल है.

एक दिन पहले बुधवार देर शाम कांग्रेस ने पहली सूची जारी की थी. पहली सूची में 11 प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी ने किया था. कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट से युवा नेता शिव प्रकाश गरीबदास को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस सीट को लेकर महागठबंधन में खींचतान देखने को मिल रही थी. कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में बेगूसराय से अमिता भूषण, सुल्तानगंज से लालन कुमार, वजीरगंज से शशि शेखर सिंह, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है. इसके अलावा नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया, बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह, राजापाकड़ से प्रतिभा दास और अमरपुर से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है.

