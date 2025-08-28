वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले 'शर्मसार करने वाला दिन'
वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले 'शर्मसार करने वाला दिन'

Voter Adhikar Yatra: बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह शर्मनाक है. बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव का इंतजार कर रही है जब इनकी गालियों का जवाब वोट के माध्यम से दिया जाएगा.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:34 PM IST

सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार
सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार

Voter Adhikar Yatra: बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसी भाषा समाज में द्वेष फैलाने वाली है. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजद के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि यह राजतंत्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र है, जहां जनता का तंत्र सर्वोपरि है. लेकिन, कांग्रेस और राजद को लगता है कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है. जनता इस भ्रम को जल्द ही दूर करेगी.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह शर्मनाक है. बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव का इंतजार कर रही है जब इनकी गालियों का जवाब वोट के माध्यम से दिया जाएगा. SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में SIR कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. इंडी अलायंस सिर्फ भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है. लेकिन, जनता जागरूक है और उसे पता है कि यह बिहार के हित में है.

ये भी पढ़े: दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से PM मोदी को दी गई गालियां, पटना में केस दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि उनके पास सबूत हैं एटम बम है. अगर उनके पास एटम बम है तो फोड़ते क्यों नहीं हैं? यह सिर्फ भ्रम फैला सकते हैं. लेकिन जनता इनके भ्रमजाल में नहीं आने वाली है. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि उनकी दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को कुचला और पत्रकारों और नेताओं को जेल में डाला. उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस और राजद को जवाब देगी और उनका राजनीतिक सफाया करेगी.

बता दें कि राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है। 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा।
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;