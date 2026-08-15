/Independence Day 2026: नीतीश कुमार के नाम गांधी मैदान में सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड, जानें पूरा इतिहास

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Nitish Kumar Record: आज देशभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है. 15 अगस्त बिहार की राजनीति के लिहाज से भी खास है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा एक ऐसा रिकॉर्ड चर्चा में है, जिसे अब तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री पीछे नहीं छोड़ सका है. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए पटना के गांधी मैदान में 18 बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है.
लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अलग-अलग कार्यकालों को मिलाकर यह रिकॉर्ड बनाया. हर साल 15 अगस्त को गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में वे राष्ट्रध्वज फहराते, परेड की सलामी लेते और राज्य की जनता को संबोधित करते रहे. बिहार की राजनीति में कई बड़े नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में गांधी मैदान में इतनी बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड किसी अन्य मुख्यमंत्री के नाम नहीं है.
नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज सात दिनों का रहा. इसके बाद नवंबर 2005 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने और फिर लंबे समय तक अलग-अलग कार्यकालों में बिहार की सत्ता संभाली. इसी दौरान स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में लगातार ध्वजारोहण करते हुए उन्होंने 18 बार का यह रिकॉर्ड अपने नाम किया.
फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं. ऐसे में गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर 18 बार तिरंगा फहराने का उनका रिकॉर्ड अब बिहार के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन चुका है. आने वाले वर्षों में कोई मुख्यमंत्री इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचता है या इसे पीछे छोड़ पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा. फिलहाल 15 अगस्त के मौके पर गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम दर्ज है.