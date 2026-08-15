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Independence Day 2026: नीतीश कुमार के नाम गांधी मैदान में सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड, जानें पूरा इतिहास

Nitish Kumar Record: बिहार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांधी मैदान से जुड़ा रिकॉर्ड एक बार फिर चर्चा में है. मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पटना के गांधी मैदान में सबसे ज्यादा बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है.

Written ByRupak Mishra
Published: Aug 15, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:51 AM IST
Independence Day 2026: नीतीश कुमार के नाम गांधी मैदान में सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड, जानें पूरा इतिहास
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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