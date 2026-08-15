/Independence Day 2026: नीतीश कुमार के नाम गांधी मैदान में सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड, जानें पूरा इतिहास

फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं. ऐसे में गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर 18 बार तिरंगा फहराने का उनका रिकॉर्ड अब बिहार के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन चुका है. आने वाले वर्षों में कोई मुख्यमंत्री इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचता है या इसे पीछे छोड़ पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा. फिलहाल 15 अगस्त के मौके पर गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम दर्ज है.