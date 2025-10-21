Advertisement
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद शिशिर कुमार ने नामांकन लिया वापस, बीजेपी का राह में बन रहे थे रोड़ा!

Shishir Kumar News: पटना साहिब विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले शिशिर कुमार ने सोमवार को अपना नाम वापस ले लिया. पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार का निर्दलीय मैदान में उतरना बीजेपी के उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा के लिए एक बड़ी चुनौती और संभावित परेशानी का कारण बन गया था. जिससे यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की आशंका थी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:32 PM IST

निर्दलीय उम्मीदवार शिशिर कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया
Patna Sahib Assembly Seat: पटना साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी शिशिर कुमार ने सोमवार को अपना नामांकन वापस ले लिया. पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार यहां से नामांकन करके बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे. गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद शिशिर कुमार को समझाया गया और उन्हें नाम वापसी के लिए मनाया गया.

पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया
सूत्रों के अनुसार, शिशिर कुमार को मनाने और नामांकन वापस लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया. बताया जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद शिशिर कुमार को समझाया गया और उन्हें नाम वापस लेने के लिए राजी किया गया. इस उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप के बाद शिशिर कुमार ने औपचारिक रूप से पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया.

बीजेपी उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा को बड़ी राहत मिली
शिशिर कुमार के इस निर्णय से अब बीजेपी उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा को बड़ी राहत मिली है. नाम वापसी के बाद रत्नेश कुशवाहा ने शिशिर कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय एनडीए की एकजुटता को दर्शाता है और यह जीत सुनिश्चित करने में सहायक होगा. अब, यह मुकाबला मुख्य रूप से रत्नेश कुशवाहा और विपक्षी दलों के उम्मीदवार के बीच सिमट गया है.

बता दें कि बिहार विधानसा चुनाव दो चरणों में होगा. चुनाव आयोग ने इसके लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, 2025 को होगा. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर, 2025 होगा. वहीं, मतदना के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

रिपोर्ट: रजनीश

