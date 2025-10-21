Advertisement
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से टूट गया INDI Alliance? JMM का कदम पीछे खींचने से RJD-कांग्रेस को हो सकती है बड़ी समस्या

JMM On Bihar Chunav 2025: जेएमएम ने इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन राजद और कांग्रेस ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन ने दोनों दलों को अपनी सरकार में जगह दे रखी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:41 AM IST

JMM Pulled Out Of Bihar Chunav 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद को बिहार विधानसभा चुनाव से अलग कर लिया है. पार्टी ने यह फैसला बिल्कुल अंतिम समय में लिया. महागठबंधन में जगह नहीं मिलने पर वह अकेले ही चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रही थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी तय कर लिए थे, लेकिन अंतिम समय में मैदान छोड़ दिया. हेमंत सोरेन के इस फैसले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार चुनाव में ना सिर्फ इंडी गठबंधन की एकता की पोल खुली है, बल्कि अब यह गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है.

सियासी जानकारों के मुताबिक, बिहार चुनाव के बाद झारखंड की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जेएमएम ने भी इसके संकेत दिए हैं. दरअसल, जेएमएम ने इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ना चाहती थी. हालांकि, राजद और कांग्रेस की ओर से कोई तवज्जो नहीं मिलने के कारण वह अकेले ही चुनावी समर में कूदने की प्लानिंग कर रही थी. जानकारी के मुताबिक, पार्टी ने सीमावर्ती जिलों की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तक तय कर लिए थे. लेकिन आखिरी समय पर अपना फैसला बदलते हुए खुद को बिहार चुनाव से बाहर कर लिया. 

जेएमएम का यह फैसला महागठबंधन में एकता दिखाने से ज्यादा टूट के संकेत दे रहा है. बिहार चुनाव से दूर रहने की घोषणा करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार ने राजद और कांग्रेस पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने जो साजिश रची है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सही समय पर उसका जवाब देगी. सुदिव्य कुमार के इस बयान से आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. बता दें कि झारखंड में अभी जेएमएम की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और राजद सहयोगी हैं. सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों सहयोगी दलों के विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे रखी है. हो सकता है कि अब कांग्रेस और राजद विधायकों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए.

