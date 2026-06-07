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दिल्ली में 8 जून को होगी इंडिया ब्लॉक की बैठक, बिहार में गरमाई सियासत... जेडीयू-भाजपा ने बताया 'स्वार्थ का गठबंधन'

India Block Meeting: दिल्ली में कल यानी 8 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है. वहीं, इससे पहले बिहार में सियासत भी गरमा गई है. जेडीयू-भाजपा का कहना है कि इंडी एलायंस का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:07 PM IST
दिल्ली में 8 जून को होगी इंडिया ब्लॉक की बैठक, बिहार में गरमाई सियासत... जेडीयू-भाजपा ने बताया 'स्वार्थ का गठबंधन'
Image Credit: विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक

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