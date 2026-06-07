दिल्ली में 8 जून को होगी इंडिया ब्लॉक की बैठक, बिहार में गरमाई सियासत... जेडीयू-भाजपा ने बताया 'स्वार्थ का गठबंधन'

राज्य चुनें
India Block Meeting: विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं की 8 जून को दिल्ली में बैठक होगी. बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भी कई बड़े नेता और दल शामिल हो सकते हैं. इस बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों और कई राज्यों में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर भी बातचीत संभव है. वहीं, इस होने वाली बैठक को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है.
बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इंडिया गठबंधन के 8 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि बैठकें तो वो करते रहते हैं, पर इंडी एलायंस का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है. मतलब उनके हिसाब से ये एकजुटता विचारधारा की नहीं बल्कि जरूरत की है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि स्वार्थ का गठबंधन है. कभी कांग्रेस कम्युनिस्ट पर आरोप लगाती है, कभी टीएमसी पर आरोप लगाती है, कभी टीएमसी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, यह स्वार्थ का गठबंधन है. यह आपस में इन लोगों का चलते रहता है और एनडीए इंटैक्ट है. हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए इन लोगों में भगदड़ भी मची है. आप देखते होंगे, जितने भी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, सब में भगदड़ मचा हुआ है. पूरे देश के राज्यों में भगदड़ मचा हुआ है.
वहीं, RJD के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि महागठबंधन एकजुट है. आज देश की जो हालात है, बिहार की जो हालात है, लगातार महंगाई बढ़ रही है. बिहार में भ्रष्टाचार का आलम है, लगातार एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है. निश्चित रूप से महागठबंधन एकजुट होकर और एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन होगा, उसकी तैयारी चल रही है.
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लीडर समय-समय पर बैठते ही रहते हैं. देश को पता है कि विपक्ष की प्रमुख भूमिका में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी हैं. चाहे आम जनता, छात्र या किसान हों, मुद्दा कोई भी हो, राहुल गांधी सभी की आवाज बनते हैं और उनकी तरफ से लड़ते हैं. ऐसे समय में जब देश में अफरातफरी का माहौल हो, विपक्ष के नेताओं का एकजुट होना देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है.