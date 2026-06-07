दिल्ली में 8 जून को होगी इंडिया ब्लॉक की बैठक, बिहार में गरमाई सियासत... जेडीयू-भाजपा ने बताया 'स्वार्थ का गठबंधन'

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इंडिया गठबंधन के 8 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि बैठकें तो वो करते रहते हैं, पर इंडी एलायंस का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है. मतलब उनके हिसाब से ये एकजुटता विचारधारा की नहीं बल्कि जरूरत की है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि स्वार्थ का गठबंधन है. कभी कांग्रेस कम्युनिस्ट पर आरोप लगाती है, कभी टीएमसी पर आरोप लगाती है, कभी टीएमसी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, यह स्वार्थ का गठबंधन है. यह आपस में इन लोगों का चलते रहता है और एनडीए इंटैक्ट है. हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए इन लोगों में भगदड़ भी मची है. आप देखते होंगे, जितने भी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, सब में भगदड़ मचा हुआ है. पूरे देश के राज्यों में भगदड़ मचा हुआ है.