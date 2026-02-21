Advertisement
भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के बवाल से बढ़ी इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें, राजद और झामुमो ने भी किया किनारा

Bihar Politics: भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न प्रदर्शन ने कांग्रेस पार्टी फंसती नजर आ रही है. बीजेपी ने तो इस मुद्दे पर मोर्चा खोल ही रखा है, अब सहयोगियों ने भी साथ छोड़ दिया है. राजद और जेएमएम ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:53 AM IST

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन
भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन

Bihar Politics: एआई इंपैक्ट समिट (AI Impact Summit) के दौरान भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न प्रदर्शन ने कांग्रेस पार्टी फंसती नजर आ रही है. देशभर में इसकी आलोचना हो रही है. इस हरकत के लिए यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है. बीजेपी ने इसकी कड़ी आलोचना की है. बीजेपी का कहना है कि इस समिट में 40 बड़ी कंपनियां आई थीं और दुनिया भर के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पूरी दुनिया के सामने देश की छवि खराब करने की कोशिश की है. 

सहयोगियों ने कांग्रेस से किया किनारा

कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सहयोगियों भी इस हरकत से किनारा कर लिया है. राजद-जेएमएम समेत तमाम विपक्षी दलों ने साफ कहा है कि सरकार का विरोध करने में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने का काम किया है. राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यूथ कांग्रेस के "शर्टलेस" विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ पूरे देश में गहरा आक्रोश है, लेकिन एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन करना अच्छा विकल्प नहीं था.

ये भी पढ़ें- चिराग पासवान की मां नहीं जाएंगी राज्यसभा, क्या कुशवाहा का रास्ता साफ हो गया?

कोई और मंच चुनना चाहिए था- मनोज झा

मनोज झा ने साफ कहा कि प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किसी अन्य मंच का चुनाव कर सकते थे. राजद नेता ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि देश में आक्रोश के कई मुद्दे हैं. भारत-अमेरिका समझौते को लेकर टैरिफ तक, सरकार फेल हुई है, फिर भी इसका जश्न मनाया जा रहा है. इसके बाद भी मुझे लगता है कि इस तरह के शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं था. प्रदर्शनकारियों को विरोध के लिए कोई और मंच चुनना चाहिए था.

इस मुद्दे पर जेएमएम भी साथ नहीं

झारखंड की सत्ताधारी जेएमएम ने भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए इस शर्टलेस प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया है और स्पष्ट किया कि वह इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करती है. जेएमएम ने साफ कहा है कि इस तरह के अनियंत्रित प्रदर्शनों से गठबंधन की छवि खराब होती है और यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की मर्यादा के खिलाफ है.

शिवसेना-यूबीटी ने भी किनारा किया

शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता आदित्य ठाकरे ने इस मामले में कहा कि AI समिट पहले दिन से ही बहुचर्चित है. जब कोई भी VIP मूवमेंट हुआ तो कई उद्यमियों और नवप्रवर्तकियों को उन्हीं के समिट से बाहर रखा गया. कॉमन वेल्थ गेम्स में भाजपा ने भी आंदोलन किया था. यह भी उचित नहीं है. यह प्रोफेशनल समिट है और इसे प्रोफेशनल ही रहने देना चाहिए.

इंडिया ब्लॉक की एकता पर सवाल

लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने SIR के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया था. इस मुद्दे पर राहुल गांधी के डिनर में INDIA ब्लॉक के नेताओं का जमावड़ा लगा था. इस डिनर पार्टी में 25 राजनीतिक दलों के 50 नेता शामिल हुए थे. राहुल के मेहमानों में डी राजा, तिरुचि शिवा, टीआर बालू , शरद पवार, सुप्रिया सुले, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कमल हासन, हनुमान बेनीवाल, महबूबा मुफ्ती, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी शामिल थे. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

