बिहार के भरोसे देश का विपक्ष! पिछले 3 साल में इन मुद्दों ने ऑक्सीजन का काम किया, बदली देश की सियासत

Opposition Politics in India: गनीमत यह है कि देश का विपक्ष राम भरोसे नहीं है. वह केवल बिहार के भरोसे है. देश को मजबूत विपक्ष बनाने के लिए नीतीश कुमार ने पहल की. जातीय जनगणना सबसे पहले नीतीश कुमार की सरकार ने कराया और एसआईआर भी सबसे पहले बिहार में ही हुआ. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:26 PM IST

देश का विपक्ष बिहार भरोसे

वैसे तो 1974 के जेपी मूवमेंट में ही तय हो गया था कि देश की सियासत बिहार से होकर गुजरती है. यह राज्य राजनीतिक रूप से देश के लिए बहुत कुछ तय करता है. आगे चलकर जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा लिया था, जिसके बाद मुसलमान उन्हें अपना नेता मानने लगे. फिर जब कांग्रेस पर अधिपत्य को लेकर सीताराम केसरी और सोनिया गांधी के बीच तलवारें खिंचीं, तब लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले सोनिया गांधी के समर्थन में आवाज बुलंद की थी. इसी तरह पिछले 3 साल में बिहार ने 3 ऐसे मुद्दे दिए हैं, जो विपक्ष के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है.

विपक्षी राजनीति की धुरी बने नीतीश कुमार

वो समय था, जब कांग्रेस की न तो आम आदमी पार्टी से बन रही थी और ना ही तृणमूल कांग्रेस से. देश के किसी नेता में इतनी ताकत नहीं थी कि सभी विपक्षी दलों को एक टेबल पर लाकर बातचीत कर सकें. तब नीतीश कुमार ने यह भगीरथ प्रयास किया और पटना में देशभर के सभी विपक्षी दलों का जमावड़ा करके खुद को साबित कर दिया. उसके बाद पटना में सभी विपक्षी दलों ने एक रैली भी की थी. नीतीश कुमार ने इसके लिए भुवनेश्वर, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता एक कर दिया था. स्पेशल विमान से नीतीश कुमार इन जगहों पर खुद गए. वहां के क्षत्रपों से बातचीत की और फिर उन्हें पटना में विपक्षी एकता के मंच पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया था. इसी को बाद में बेंगलुरू की बैठक में इंडिया ब्लॉक का नाम दिया गया. हालांकि इस नाम को लेकर नीतीश कुमार ही राजी नहीं थे, लेकिन अधिकांश दलों के नेताओं ने इस पर सहमति जताई तो नीतीश कुमार भी मान गए थे.

READ ALSO: प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर कैसे बीजेपी ने खुद को सिक्योर कर लिया?

देश भर में मुद्दा बनी जातीय जनगणना

वैसे तो जनगणना कराने का अधिकार संविधान ने केंद्र सरकार को दिया है, लेकिन बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने मोदी सरकार की सहमति से राज्य में जातीय जनगणना को अंजाम दिया. जातीय जनगणना  को इंडिया ब्लॉक का मुद्दा बनाने की राय नीतीश कुमार ने बेंगलुरू की बैठक में दिया था, जिसे कांग्रेस ने अनसुना कर दिया था. हालांकि, राहुल गांधी ने बाद में पूरे देश में जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया. मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में भी राहुल गांधी ने इसके समर्थन में हुंकार भरी थी. उधर, राहुल गांधी के जातीय जनगणना पर आक्रामक तेवरों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसके समर्थन में आवाज बुलंद की तो मोदी सरकार भी इस पर राजी हो गई और कैबिनेट से इसका प्रस्ताव भी पारित हो गया.

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर

बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके बाद पूरा विपक्ष के खिलाफ उतर आया. राहुल गांधी ने तो बाकायदा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर लोगों से कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर आपका वोट चोरी कर रहे हैं. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और अभी तक इस मामले में सुनवाई चल रही है. हालांकि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बने ताजा वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार में चुनाव संपन्न हुआ. इसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का ऐलान कर दिया. फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पर आपत्ति जता रहे हैं. अभी संसद का सत्र चल रहा है और विपक्ष को इस बात पर आपत्ति है कि सरकार एसआईआर पर बहस नहीं कराना चाहती है. दूसरी ओर, सरकार ने इसके लिए तत्कालीन स्पीकर बलराम जाखड़ की ओर से दी गई रूलिंग का हवाला देते हुए इस पर बहस से बचना चाहती है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती.

कुल मिलाकर बिहार पिछले 3 साल से हर साल कोई न कोई ऐसा मुद्दा दे रहा है, जिससे विपक्ष की राजनीति को ऑक्सीजन मिल रहा है. सबसे पहले 2023 में नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों को पटना में एक मंच दिया. उसके बाद बिहार की जातीय जनगणना ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब एसआईआर ने विपक्षी दलों को एक मुद्दा दे दिया है.

