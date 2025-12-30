Bihar Politics: जहां INDIA ब्लॉक की पड़ी थीं नींव, वहीं बिखरने के कगार पर

INDIA Block Will Break In Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद INDIA ब्लॉक आखिरी सांसें लेने के दौर में पहुंच गया है. दरअसल, बिहार में मिली शर्मनाक हार पर अब कांग्रेस और राजद के बीच सिर-फुटौव्वल देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील ने राजद को घाटे का सौदा बताते हुए राहुल गांधी को लालू परिवार से दोस्ती तोड़ने की सलाह दी है. शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार में महागठबंधन अब केवल औपचारिक रह गया है. उन्होंने कहा कि राजद के साथ रहने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि लालू परिवार ने इस चुनाव में सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक कांग्रेस की भूमिका सीमित कर दी थी. इसका नतीजा यह हुआ कि ना तो हमारी सीटें बढ़ीं और ना ही वोट प्रतिशत में कई इजाफा हुआ. ऐसे में साथ बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. कांग्रेस नेता के इस बयान से लगता है कि जहां INDIA ब्लॉक की नींव पड़ी थी, वहीं अब यह गठबंधन टूटने की कगार पर है.

उधर महाराष्ट्र में INDIA ब्लॉक का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है. यहां अगले साल होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए कांग्रेस ने शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार) से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने साफ कहा है कि हम शिवसेना (उद्धव गुट) के खिलाफ लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हम सभी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक मुंबईकरों से अपील करते हैं कि वे हमारा साथ दें. कांग्रेस के इस ऐलान के बाद एनसीपी (शरद पवार) पार्टी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- बिहार में BJP कुछ बड़ा करने वाली है? 7 दिन के अंदर दूसरी बार पटना पहुंचे नितिन नबीन

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान के बयान पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये नेतृत्व का विषय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए. बिहार में कांग्रेस क्यों सिकुड़ती जा रही है? मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि आरजेडी के ताकत पर ही कांग्रेस कुछ सीट जीत पाती है. वहीं इस मामले पर जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि अगर ये ज्ञान चुनाव से पहले राहुल गांधी की देते तो शायद कांग्रेस को बिहार में कुछ लाभ होता, लेकिन देर कर दिए. जबकि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का रिस्ता शुरू से ही बेमेल है. कांग्रेस की नजर भी उसी वोट पर है, जिस पर आरजेडी का नजर है.