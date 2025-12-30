Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3058338
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: जहां INDIA ब्लॉक की पड़ी थीं नींव, वहीं बिखरने के कगार पर

Bihar Mahagathbandhan: बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील ने राजद को घाटे का सौदा बताकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है. उनके इस बयान से लालू यादव की पार्टी काफी नाराज हो गई है. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं, सब आरजेडी की देन है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

बिहार में INDIA ब्लॉक टूटने की कगार पर (फाइल फोटो)
बिहार में INDIA ब्लॉक टूटने की कगार पर (फाइल फोटो)

INDIA Block Will Break In Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद INDIA ब्लॉक आखिरी सांसें लेने के दौर में पहुंच गया है. दरअसल, बिहार में मिली शर्मनाक हार पर अब कांग्रेस और राजद के बीच सिर-फुटौव्वल देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील ने राजद को घाटे का सौदा बताते हुए राहुल गांधी को लालू परिवार से दोस्ती तोड़ने की सलाह दी है. शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार में महागठबंधन अब केवल औपचारिक रह गया है. उन्होंने कहा कि राजद के साथ रहने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि लालू परिवार ने इस चुनाव में सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक कांग्रेस की भूमिका सीमित कर दी थी. इसका नतीजा यह हुआ कि ना तो हमारी सीटें बढ़ीं और ना ही वोट प्रतिशत में कई इजाफा हुआ. ऐसे में साथ बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. कांग्रेस नेता के इस बयान से लगता है कि जहां INDIA ब्लॉक की नींव पड़ी थी, वहीं अब यह गठबंधन टूटने की कगार पर है.

उधर महाराष्ट्र में INDIA ब्लॉक का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है. यहां अगले साल होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए कांग्रेस ने शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार) से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने साफ कहा है कि हम शिवसेना (उद्धव गुट) के खिलाफ लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हम सभी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक मुंबईकरों से अपील करते हैं कि वे हमारा साथ दें. कांग्रेस के इस ऐलान के बाद एनसीपी (शरद पवार) पार्टी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- बिहार में BJP कुछ बड़ा करने वाली है? 7 दिन के अंदर दूसरी बार पटना पहुंचे नितिन नबीन

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान के बयान पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये नेतृत्व का विषय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए. बिहार में कांग्रेस क्यों सिकुड़ती जा रही है? मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि आरजेडी के ताकत पर ही कांग्रेस कुछ सीट जीत पाती है. वहीं इस मामले पर जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि अगर ये ज्ञान चुनाव से पहले राहुल गांधी की देते तो शायद कांग्रेस को बिहार में कुछ लाभ होता, लेकिन देर कर दिए. जबकि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का रिस्ता शुरू से ही बेमेल है. कांग्रेस की नजर भी उसी वोट पर है, जिस पर आरजेडी का नजर है.

TAGS

Bihar politicsIndia Alliance

Trending news

Bihar politics
Bihar Politics: जहां INDIA ब्लॉक की पड़ी थीं नींव, वहीं बिखरने के कगार पर
Bihar politics
तेज प्रताप और संतोष रेणु का मामला, एक ने कराया केस दर्ज तो दूसरे ने मांगी सुरक्षा
Jharkhand news
पाकुड़ में फुटबॉल महाकुंभ: विदेशी खिलाड़ियों के जलवे संग ठंड में भी उमड़ी भीड़
8th pay commission
8वें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को होगा कितना फायदा, यहां लें जानकारी
patna news
बिहार में टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी, पटना से कई शहरों के लिए चलेंगी 100 नई बसें
Minister Deepak Prakash
मंत्री दीपक प्रकाश बोले- ई-गर्वनेंस से बदल रही पंचायती सिस्टम की तस्वीर
Jharkhand Weather
भयंकर ठंड से कांप रहा झारखंड, कई जिलों में '0' के करीब पहुंचा पारा! देखें IMD अलर्ट
Patna Weather and AQI Today
ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक,ऑरेंज अलर्ट के बीच 161 पहुंचा AQI
nitin Nabin
बिहार में BJP कुछ बड़ा करने वाली है? 7 दिन के अंदर दूसरी बार पटना पहुंचे नितिन नबीन
Patna Petrol Diesel Price
नया साल से पहले फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, जाने पटना में क्या है रेट?