PM Modi On Infiltration: 'घुसपैठियों को जाना ही होगा', वोट बैंक की राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी

PM Modi On Infiltration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में आयोजित रैली में सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण पैदा हो रहे डेमोग्राफी संकट को गंभीरता से उठाया. इसको लेकर उन्होंने मंच से कहा कि बिहार, बंगाल, असम सहित कई राज्यों में लोग अपनी बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इसी संदर्भ में उन्होंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी, जिसका मकसद देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना है.

यह भी पढ़ें: GST, घुसपैठ और बिहार के विकास पर खुलकर बोले पीएम मोदी, पूर्णिया में तगड़ा संबोधन

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद जैसे विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं और उनकी मदद में लगे हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल विदेश से आए घुसपैठियों के लिए नारे लगाकर और यात्राएं निकालकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसके विपरीत, एनडीए सरकार घुसपैठ पर सख्ती बरतते हुए इसे रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है और जो भी घुसपैठिया है उसे देश से बाहर जाना ही होगा. उन्होंने उन नेताओं को चुनौती दी जो घुसपैठियों का बचाव कर रहे हैं कि वे आगे आएं, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद एनडीए सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने के अपने संकल्प पर अडिग रहेगी. मोदी ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और देश इसके सकारात्मक परिणाम भी देखेगा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद पिछले कई वर्षों से बिहार के विकास को नजरअंदाज कर रहे हैं और अब जब बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, तो वे इसका विरोध कर रहे हैं. मोदी ने बिहार की माताओं और बहनों से अपील की कि वे बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस को करारा जवाब दें, क्योंकि ये दल राज्य की सुरक्षा और विकास दोनों को खतरे में डाल रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 36 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी, जो राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगी. उनका यह संदेश साफ था कि बिहार के विकास और सुरक्षा के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है और विपक्ष की राजनीति को वह सफल नहीं होने देगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!