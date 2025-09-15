PM Modi On Infiltration: 'घुसपैठियों को जाना ही होगा', वोट बैंक की राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी
PM Modi On Infiltration: 'घुसपैठियों को जाना ही होगा', वोट बैंक की राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी

PM Modi On Infiltration: प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में घुसपैठियों से डेमोग्राफी संकट और सुरक्षा की चिंता जताई. उन्होंने कांग्रेस-राजद पर वोट बैंक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सरकार घुसपैठ रोकने और बिहार के विकास को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि घुसपैठियों को जाना ही होगा.

Written By  Shubham Raj|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:14 PM IST

PM Modi On Infiltration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में आयोजित रैली में सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण पैदा हो रहे डेमोग्राफी संकट को गंभीरता से उठाया. इसको लेकर उन्होंने मंच से कहा कि बिहार, बंगाल, असम सहित कई राज्यों में लोग अपनी बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इसी संदर्भ में उन्होंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी, जिसका मकसद देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना है.

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद जैसे विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं और उनकी मदद में लगे हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल विदेश से आए घुसपैठियों के लिए नारे लगाकर और यात्राएं निकालकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसके विपरीत, एनडीए सरकार घुसपैठ पर सख्ती बरतते हुए इसे रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है और जो भी घुसपैठिया है उसे देश से बाहर जाना ही होगा. उन्होंने उन नेताओं को चुनौती दी जो घुसपैठियों का बचाव कर रहे हैं कि वे आगे आएं, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद एनडीए सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने के अपने संकल्प पर अडिग रहेगी. मोदी ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और देश इसके सकारात्मक परिणाम भी देखेगा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद पिछले कई वर्षों से बिहार के विकास को नजरअंदाज कर रहे हैं और अब जब बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, तो वे इसका विरोध कर रहे हैं. मोदी ने बिहार की माताओं और बहनों से अपील की कि वे बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस को करारा जवाब दें, क्योंकि ये दल राज्य की सुरक्षा और विकास दोनों को खतरे में डाल रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 36 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी, जो राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगी. उनका यह संदेश साफ था कि बिहार के विकास और सुरक्षा के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है और विपक्ष की राजनीति को वह सफल नहीं होने देगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

