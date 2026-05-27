मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनमें शेखपुरा में आईबी के आवासीय परिसर के लिए जमीन देने, गोपालगंज में आईबी का कैंपस बनाने, बेगूसराय में सब जेल यानी उपकारा बनाने और पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 10 नए वाहनों की खरीद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक में युवा रोजगार कौशल विकास विभाग में 57 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

कैबिनेट के फैसले इस प्रकार हैं:

शेखपुरा में आईबी के आवासीय परिसर को लेकर जमीन की स्वीकृति.\

Add Zee News as a Preferred Source

गोपालगंज में आईबी का परिसर बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति.

बेगूसराय में उपकारा यानी सब जेल बनाया जाएगा.

बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती संशोधन नियम मंजूर.

पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 10 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी.

पूर्णिया, भागलपुर और गया में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी.

युवा रोजगार कौशल विकास विभाग में 57 नए पदों का सृजन.

लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्री संपर्क नियमावली को मंजरी.

बिहार के नलों की मरम्मत और रखरखाव संचालित करने को लघु जल संसाधन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी

बिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी घोषित किया गया.

मधुबनी खुटौना पथ के चौड़ीकरण को मंजूरी

पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी

अनिल कुमार, सीनियर डीएसपी यातायात को संविदा के आधार पर पूर्ण नियुक्त करने का निर्णय.

कैबिनेट ने सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियमावली, 2026 को अधिसूचित कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अस्पतालों के लिए राज्य स्तर पर गठित परिषद का पांच सदस्य कमेटी का गठन किया गया है.

स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकरण में उसके नीरस की प्रक्रिया रखरखाव की जिम्मेदारी होगी.

पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हड्डी रोग विभाग के अंतर्गत स्पाइन सब स्पेशलिस्ट यूनिट स्थापित करने को मंजूरी