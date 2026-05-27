Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3230604
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

शेखपुरा और गोपालगंज में स्थापित होंगे इंटेली​जेंस ब्यूरो के कैंपस, कैबिनेट ने पास किया जमीन देने का प्रस्ताव

Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. इन फैसलों में राज्य के विकास की दिशा स्पष्ट होती दिख रही है, अगर इन्हें सही से लागू किया जाए. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 27, 2026, 07:18 PM IST

Trending Photos

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (File Photo)
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (File Photo)

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनमें शेखपुरा में आईबी के आवासीय परिसर के लिए जमीन देने, गोपालगंज में आईबी का कैंपस बनाने, बेगूसराय में सब जेल यानी उपकारा बनाने और पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 10 नए वाहनों की खरीद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक में युवा रोजगार कौशल विकास विभाग में 57 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. 

कैबिनेट के फैसले इस प्रकार हैं: 

शेखपुरा में आईबी के आवासीय परिसर को लेकर जमीन की स्वीकृति.\

Add Zee News as a Preferred Source

गोपालगंज में आईबी का परिसर बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति.

बेगूसराय में उपकारा यानी सब जेल बनाया जाएगा.

बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती संशोधन नियम मंजूर. 

पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 10 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी. 

पूर्णिया, भागलपुर और गया में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी. 

युवा रोजगार कौशल विकास विभाग में 57 नए पदों का सृजन.

लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्री संपर्क नियमावली को मंजरी. 

बिहार के नलों की मरम्मत और रखरखाव संचालित करने को लघु जल संसाधन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी 

बिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी घोषित किया गया. 

मधुबनी खुटौना पथ के चौड़ीकरण को मंजूरी

पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी 

अनिल कुमार, सीनियर डीएसपी यातायात को संविदा के आधार पर पूर्ण नियुक्त करने का निर्णय.

कैबिनेट ने सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियमावली, 2026 को अधिसूचित कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अस्पतालों के लिए राज्य स्तर पर गठित परिषद का पांच सदस्य कमेटी का गठन किया गया है.

स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकरण में उसके नीरस की प्रक्रिया रखरखाव की जिम्मेदारी होगी.

पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हड्डी रोग विभाग के अंतर्गत स्पाइन सब स्पेशलिस्ट यूनिट स्थापित करने को मंजूरी

TAGS

Bihar cabinetCM Samrat Chaudhary

Trending news

Bihar cabinet
शेखपुरा-गोपालगंज में स्थापित होंगे IB के कैंपस, कैबिनेट से जमीन देने का प्रस्ताव पास
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में काल बनकर आई आंधी और राय साहब के घर कहर बरपाकर चली गई
Bihar Agriculture Department
नकली कीटनाशक न खरीदें किसान, डिजिटल प्लेटफार्मों पर हो रही बिक्री पर कृषि विभाग सख्त
Bakrid
बकरीद पर हर जिले में चौकसी बढ़ी, अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश
Bihar Police Constable recruitment
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का हुआ चयन
Supaul News
नेपाल में भी महंगा हुआ पेट्रोल, सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही भीड़
Online Bookies
ऑनलाइन सट्टेबाजों के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई, 14 सट्टेबाज गिरफ्तार
SI Ram Charan Ram
तिरंगा में लिपटा दारोगा का शव गांव पहुंचा, मचा कोहराम, दी गई अंतिम विदाई
Kisan Credit Card
क्या एक जमीन पर परिवार के 2 सदस्य अलग-अलग KCC से लोन ले सकते हैं? जानें नियम
Samrat Chaudhary
भोजपुरी सिंगर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी, गिरफ्तार