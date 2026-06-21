/Yoga Day 2026: योगमय हुआ पूरा देश! पटना में CM सम्राट चौधरी ने किया योगाभ्यास, स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी आए नजर

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International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज पूरा देश और दुनिया योग के रंग में रंग गई है. भारत समेत वैश्विक स्तर पर करीब 2,500 अलग-अलग ठिकानों पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. बिहार में भी योग दिवस के मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. राजधानी पटना में भी सरकार की ओर से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजेंद्रनगर में स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय चौधरी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और जेडीयू सांसद ललन सिंह समेत तमाम माननीय मौजूद रहे.