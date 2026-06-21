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Yoga Day 2026: योगमय हुआ पूरा देश! पटना में CM सम्राट चौधरी ने किया योगाभ्यास, स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी आए नजर

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज पूरा देश और दुनिया योग के रंग में रंग गई है. भारत समेत वैश्विक स्तर पर करीब 2,500 अलग-अलग ठिकानों पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. बिहार में भी योग दिवस के मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:17 AM IST
Yoga Day 2026: योगमय हुआ पूरा देश! पटना में CM सम्राट चौधरी ने किया योगाभ्यास, स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी आए नजर
Image Credit: योग दिवस 2026

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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