IP गुप्ता ने IIP और अखिल भारतीय पान महासंघ की सभी कमिटियां भंग की, नई टीमों का गठन

IIP News: राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आई.पी. गुप्ता ने एक बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेते हुए कोर ग्रुप की अनुशंसा पर अखिल भारतीय पान महासंघ और इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी की सभी स्तरों (राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला) की कमिटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 31, 2025, 08:38 PM IST

Trending Photos

इंजीनियर आई.पी. गुप्ता (Photo @Er. I P Gupta Pan)
Indian Inclusive Party: आईपी गुप्ता ने अखिल भारतीय पान महासंघ और इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के सभी स्तर (राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला ) की  कमिटियों को कोर ग्रुप के अनुशंसा पर भंग कर दिया है। महासंघ और पार्टी की कमिटियों का भंग के बाद पुनर्गठन और विस्तार के लिए 9 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गय है. जो इस प्रकार है.  राम सकल दास प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय पान महासंघ, प्रो. के. राज को इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राजेश कुमार प्रसाद इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. पार्टी और संघ के पुनर्गठन के लिए 9 सदस्यीय टीम बिहार और यूपी के लिए के लिए किया गया है.

1. प्रो के राज : अध्यक्ष , कार्यकारी अध्यक्ष, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी 
2.  राजेश कुमार : सदस्य , प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी 
3.  राम सकल दास : सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय पान महासंघ 
4. रामाधीन दास : सदस्य
5.  हरिहर दास: सदस्य
6.  मुकेश मंडल: सदस्य,
7.  चंद्रशेखर शर्मा: 
8. मिस खुशबू रॉय : सदस्य और
9. फाहिमा खातून : सदस्य 

उत्तर प्रदेश के लिए 9 सदस्यीय टीम 
प्रभारी: राजकुमार दास 
 1. श्याम बिहारी मित्रा: सदस्य 
 2. राम लखन : सदस्य
 3.  जगदीश माहौर: सदस्य 
 4. नागेश्वर नाथ: सदस्य 
 5. राकेश कोरी: सदस्य 
 6. सतेंद्र कमल: सदस्य 
 7. मती प्रीति कमल:सदस्य 
 8. राम दास कन्नौजिया : सदस्य 
 9. जितेंद्र कमल: सदस्य

कमिटियों के अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि अपनी अपनी कमिटियों की अविलंब बैठक करते हुए पार्टी विस्तार के प्रक्रिया को गति दें.

यह भी पढ़ें: पटना के अस्पताल में भर्ती हुए तेज प्रताप यादव, दो घंटे चला इलाज, अब घर लौटे

