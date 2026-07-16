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IRCTC घोटालाः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, 31 जुलाई तक आरोप तय करने पर फैसला टला

IRCTC Scam Case: लालू परिवार के खिलाफ IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट का फैसला 31 जुलाई के लिए टला. कोर्ट में ED ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और बाकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 16, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:17 PM IST
IRCTC घोटालाः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, 31 जुलाई तक आरोप तय करने पर फैसला टला
Image Credit: IRCTC घोटालाः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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