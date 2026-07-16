/IRCTC घोटालाः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, 31 जुलाई तक आरोप तय करने पर फैसला टला

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IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और उनके परिवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 31 जुलाई तक के लिए अपना टाल दिया है. बता दें कि ED ने इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और बाकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस फैसले पर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं.
राऊज एवेंयू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आदेश सुनाने के लिए 9 जून की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन हर बार कोर्ट ने तारीख को आगे बढ़ा दिया. बता दें कि यह मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे. आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी के दो होटलों- बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी को लीज पर देने के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं.
इस मामले में CBI ने भी लालू यादव और उनके परिवार को आरोपी बनाया था. आरोप है कि नियमों और टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करके दोनों होटलों का टेंडर विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था. इसके बदले में लालू परिवार को पटना में एक कीमती जमीन मिली थी. यह जमीन सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये में दी गई, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा थी.