IRCTC घोटाले में अब तेजस्वी यादव भी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, लालू यादव को लग चुका है झटका!

Tejashwi Yadav On IRCTC Scam: IRCTC घोटाले में फंसे तेजस्वी यादव अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया है. हाई कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले पर 14 जनवरी को आगे सुनवाई होगी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल रोकने से साफ इनकार कर दिया था. बता दें कि IRCTC घोटाला मामले में निचली अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए आरोप तय कर दिए हैं. निचली अदालत में मामले का ट्रायल भी शुरू हो चुका है. ट्रायल को रोकने के लिए ही लालू यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद अब तेजस्वी यादव भी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं.

खबर अपडेट हो रही है...