Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3063327
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

IRCTC घोटाला मामला: 'लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत', बोले दिलीप जायसवाल

IRCTC Scam Lalu Yadav: IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय होने के बाद लालू यादव ने दिल्ली HC का रूख किया है, जिसपर कल सुनवाई होनी है. इसे लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:42 AM IST

Trending Photos

IRCTC घोटाला मामला: 'लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत', बोले दिलीप जायसवाल
IRCTC घोटाला मामला: 'लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत', बोले दिलीप जायसवाल

IRCTC Scam Lalu Yadav: लालू प्रसाद यादव ने आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कल (5 जनवरी) सुनवाई होनी है. पिछले साल 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे. वही, मामले में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

'लालू प्रसाद यादव को सजा होगी'
दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो सबूत दिए गए हैं उस आधार पर लालू प्रसाद यादव को सजा होगी. पुख्ता सबूत दिए गए हैं, लालू प्रसाद यादव भले ही हाई कोर्ट जा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से इन दोनों गायब हैं, इसे लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार की जनता ने बहुमत दिया है, उसके बाद विपक्ष डिप्रेशन में चला गया हैं. मानसिक तनाव है, बिहार की जनता कभी भी जंगल राज को पसंद नहीं करेगी. वह 20 साल की बात करते हैं, मैं कहता हूं 100 साल तक जंगल राज को बिहार की जनता नहीं भूलेगी.

वहीं राजद कांग्रेस से अलग होना चाहती है. इसको लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है और वह कभी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़े. पूरे देश में कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

लालू यादव के लिए कल का दिन अहम
बता दें कि लालू यादव के साथ-साथ पूरी पार्टी के लिए कल का दिन काफी अहम है. लालू यादव ने IRCTC घोटाले में आरोप तय होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है. निचली अदालत ने लालू यादव समेत अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं. कल (5 जनवरी) जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने वाली है.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु से 42 दिनों का सफर तय कर बिहार पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग

TAGS

IRCTC scam caseLalu YadavDilip Jaiswal

Trending news

Motihari News
तमिलनाडु से 42 दिनों का सफर तय कर बिहार पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग
Nalanda News
CM के सामने चमका लेकिन जनता के सामने उजड़ गया, झाड़ियों में तब्दील हुआ ये पार्क
Ranchi Train Time Table Update
रांची रेल मंडल की पहल: राजधानी समेत कई ट्रेनों के समय में बदलाव, नई समय सारणी जारी
Bettiah news
बेतिया में पुलिस टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर चला कानूनी डंडा, 14 गिरफ्तार
Patna Weather Update
घने कोहरे की चादर में लिपटा पटना, राहत मिलने की उम्मीद नहीं... AQI भी 'Unhealthy'
patna school closed
Patna School Closed: ठंड का असर बच्चों की पढ़ाई पर, पटना में 8 जनवरी तक स्कूल बंद
Rajan Ji Maharaj
'सुत और तारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा', एक बार जरूर सुनें राजन जी महाराज का ये भजन
Jharkhand weather update
घना कोहरा करेगा परेशान! पलामू, हजारीबाग समेत 14 जिलों में IMD का येलो अलर्ट
Bihar weather update
थर-थर कांप रहा बिहार! कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, IMD ने जारी किया अलर्ट
Girdhari Lal Sahu
बिहार की महिलाओं पर गंदी टिप्पणी का मामला पहुंचा कोर्ट, गिरधारी लाल साहू पर केस दर्ज