IRCTC घोटाला मामला: 'लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत', बोले दिलीप जायसवाल

IRCTC Scam Lalu Yadav: लालू प्रसाद यादव ने आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कल (5 जनवरी) सुनवाई होनी है. पिछले साल 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे. वही, मामले में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

'लालू प्रसाद यादव को सजा होगी'

दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो सबूत दिए गए हैं उस आधार पर लालू प्रसाद यादव को सजा होगी. पुख्ता सबूत दिए गए हैं, लालू प्रसाद यादव भले ही हाई कोर्ट जा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से इन दोनों गायब हैं, इसे लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार की जनता ने बहुमत दिया है, उसके बाद विपक्ष डिप्रेशन में चला गया हैं. मानसिक तनाव है, बिहार की जनता कभी भी जंगल राज को पसंद नहीं करेगी. वह 20 साल की बात करते हैं, मैं कहता हूं 100 साल तक जंगल राज को बिहार की जनता नहीं भूलेगी.

वहीं राजद कांग्रेस से अलग होना चाहती है. इसको लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है और वह कभी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़े. पूरे देश में कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

लालू यादव के लिए कल का दिन अहम

बता दें कि लालू यादव के साथ-साथ पूरी पार्टी के लिए कल का दिन काफी अहम है. लालू यादव ने IRCTC घोटाले में आरोप तय होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है. निचली अदालत ने लालू यादव समेत अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं. कल (5 जनवरी) जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने वाली है.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु से 42 दिनों का सफर तय कर बिहार पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग