IRCTC Scam: लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर लगीं दफा 420 समेत ये धाराएं, जानें इन मामलों में हो सकती है कितनी सजा?

Lalu Yadav Family: लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, उस वक्त IRCTC घोटाला हुआ था. आरोप है कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रेलवे के दो होटलों (रांची और पुरी) के रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी को दिलाया था. इसमें नियमों की खूब अनदेखी की गई थी.
IRCTC Scam Case: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनका परिवार को बड़ा झटका लगा है. IRCTC घोटाले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज (सोमवार, 13 अक्टूबर) लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने इस दौरान साफ कहा कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई और लालू परिवार को इसका फायदा हुआ. कोर्ट ने माना कि इस घोटाले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को बेहद कम दाम पर जमीन मिली थी.
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया. जज ने कहा कि CBI ने सबूतों की चेन पेश की है और आरोपी की दलील से कोर्ट सहमत नहीं हैं. कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश हुई और लालू यादव के परिवार को इससे फायदा मिला. इसके बाद कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. सभी आरोपियों पर IPC 420, IPC 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) की धाराएं लगाई गई हैं. चूकिं कोर्ट में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों ने निर्दोष होने की दलील दी, इस कारण से अब सभी को मुकदमा का सामना करना पड़ेगा.
आइए जानते हैं कि इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को कितनी सजा हो सकती है?
