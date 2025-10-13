IRCTC Scam: लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर लगीं दफा 420 समेत ये धाराएं, जानें इन मामलों में हो सकती है कितनी सजा?

IRCTC Scam Case: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनका परिवार को बड़ा झटका लगा है. IRCTC घोटाले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज (सोमवार, 13 अक्टूबर) लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने इस दौरान साफ कहा कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई और लालू परिवार को इसका फायदा हुआ. कोर्ट ने माना कि इस घोटाले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को बेहद कम दाम पर जमीन मिली थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया. जज ने कहा कि CBI ने सबूतों की चेन पेश की है और आरोपी की दलील से कोर्ट सहमत नहीं हैं. कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश हुई और लालू यादव के परिवार को इससे फायदा मिला. इसके बाद कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. सभी आरोपियों पर IPC 420, IPC 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) की धाराएं लगाई गई हैं. चूकिं कोर्ट में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों ने निर्दोष होने की दलील दी, इस कारण से अब सभी को मुकदमा का सामना करना पड़ेगा.

आइए जानते हैं कि इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को कितनी सजा हो सकती है?

IPC 420- यह धारा धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति दिलाने के अपराध से संबंधित है. इसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है. बता दें कि 2023 में मोदी सरकार ने इस IPC की इस धारा को BNS की धारा 318 से बदल दिया है, लेकिन सजा का प्रावधान समान ही है.

किसी अपराध की साजिश रचने पर यह धारा लगाई जाती है. इसमें 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. वहीं अगर गंभीर अपराध की साजिश रचने का मामला हो तो मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)- यह धारा लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार के मामलों से संबंधित है. इसके तहत कम से कम एक वर्ष से लेकर अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है.

यह धारा लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार के मामलों से संबंधित है. इसके तहत कम से कम एक वर्ष से लेकर अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1)(d)- इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम चार साल तक की कैद और दस साल तक की कैद हो सकती है. साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

