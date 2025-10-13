IRCTC Scam: लालू परिवार के खिलाफ आया फैसला तो गरमाई सियासत, देखें किसने क्या कहा?

Bihar Politics On IRCTC Scam: बिहार चुनाव से ठीक पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है. IRCTC घोटाले में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि लालू यादव ने सरकारी पद का दुरुपयोग किया. जमीन का हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की साजिश थी. कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है, हम लड़ेंगे. हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अब चुनाव हैं तो ये सब होगा ही, लेकिन हम लड़ेंगे. तूफानों से लड़ने का अपना अलग ही मजा है. हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है. हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे.

तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार की जनता समझदार है और जानती है कि क्या हो रहा है और सच्चाई क्या है. जब तक भाजपा है और मैं जिंदा हूं, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे. तेजस्वी के इस बयान से बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ गया है. कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा एक बार फिर से न्याय की जीत हुई है. लालू परिवार पर आरोप तय हो गया है. मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे भ्रष्ट परिवार को कभी दोबारा गाड़ी नहीं सौंपने जा रही.

वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव के परिवार पर IPC की 420 और IPC की धारा 120B के आरोप लगे हैं. ये तो स्वाभाविक है. लालू यादव ने अपने बड़े भाई, परिजन को नौकरी दिया तो जमीन लिखवाया. राबड़ी देवी के चाचा के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया. नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नाम पर अगर संपत्ति है तो सरेंडर क्यों नहीं किए? इस आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है. कोर्ट का मामला है हम उन विषयों को गंभीरता से देखेंगे और लडेंगे. राजद प्रवक्ता ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार का चुनाव है और वो चाहते हैं कि वोट लूटें. लेकिन हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है.

