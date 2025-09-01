Bihar Politics: 'भाजपा का हर ऑफिस खंडहर बना दूंगा', इरफान अंसारी के विवादित बयान से बिहार में गरमाई सियासत

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी का बयान सुर्खियों में है. इरफान अंसारी ने कहा कि 'कांग्रेस के मंदिर पर भाजपा ने हमला किया है, अब राहुल गांधी के इशारे का इंतजार है. भाजपा का हर ऑफिस खंडहर बना दूंगा.' इस बयान के सामने आते ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई. विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं.

इरफान अंसारी के इस बयान के बाद राजद भी भाजपा पर हमलावर दिखी. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं करती. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार ऐसे कृत्य करती रही है, जिसका उदाहरण कांग्रेस के दफ्तर पर हुआ हमला है. एजाज अहमद ने कहा कि जिसने गाली दी थी उसका कांग्रेस या किसी भी नेता से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन भाजपा ने मुद्दा बनाने और वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया. उन्होंने साफ कहा कि भाजपा की राजनीति परसेप्शन और भ्रम फैलाने की राजनीति है.

वहीं, बिहार भाजपा ने इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार किया है. भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है. उन्होंने तंज कसा कि इरफान अंसारी मीडिया में बने रहने और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजरों में खुद को बेहतर वक्ता साबित करने के लिए बार-बार ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं. प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि उन्हें भाजपा की ताकत का अंदाजा नहीं है. जिस भाषा का वे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ गाली दी गई थी और जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक भाजपा इसका विरोध जारी रखेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पूरे विवाद ने बिहार में सियासी सरगर्मी को और तेज कर दिया है. कांग्रेस और राजद भाजपा पर हमला बोल रही हैं, जबकि भाजपा पलटवार कर रही है. इरफान अंसारी का बयान अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है. आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि सभी दल इस बयान को अपने-अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं.

इनपुट- रिपोर्ट सुन्दरम

ये भी पढ़ें- Patna News: पटना में खत्म हुई वोटर अधिकार यात्रा, कटआउट की राजनीति पर मचा बवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!