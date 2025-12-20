Irfan Ansari: 3 लाख की सैलरी और सरकारी घर... हिजाब विवाद के बाद महिला डॉक्टर को इरफान अंसारी का बड़ा ऑफर

Jharkhand Minister Irfan Ansari On Hijab Controversy: बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा चिकित्सक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के मामले में सियासत जारी है. विरोधी इसे लेकर हमलावर हैं. इसी बीच झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मामले में बड़ी घोषणा कर दी है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने महिला डॉक्टर को अपने राज्य यानी झारखंड में सरकारी नौकरी ऑफर की है. इतना ही नहीं उन्होंने ऐलान किया है कि झारखंड सरकार डॉ. नुसरत परवीन को 03 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी, एक सरकारी घर और मनचाही पोस्टिंग देगी.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक्स पर लिखा कि बिहार में महिला डॉक्टर डॉ. नुसरत प्रवीण के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया. हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होता. इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने डॉ. नुसरत प्रवीण को सरकारी नौकरी ऑफर करते हुए लिखा कि यह नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है.

झारखंड में महागठबंधन की सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला बिहार में महिला डॉक्टर डॉ. नुसरत प्रवीण के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया।

हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन… pic.twitter.com/f2mPl3F0Im — Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) December 19, 2025

उधर नुसरत परवीन ने बिहार में ही काम करने का फैसला किया है. वहीं गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद महफूजुर रहमान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा नहीं उन्होंने उसे हटाने के लिए कहा था. सीएम ने सच में उसे अपने हाथों से हटाया था. उन्होंने उसे खींचा नहीं था, इसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इससे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, न ही उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का इरादा किसी मुस्लिम लड़की को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं था. इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.