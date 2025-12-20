Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3047212
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Irfan Ansari: 3 लाख की सैलरी और सरकारी घर... हिजाब विवाद के बाद महिला डॉक्टर को इरफान अंसारी का बड़ा ऑफर

Jharkhand Minister Irfan Ansari: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हिजाब विवाद में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार की उस मुस्लिम महिला डॉक्टर को अपने राज्य में सरकारी नौकरी ऑफर की है. उन्होंने ऐलान किया है कि झारखंड सरकार डॉ. नुसरत परवीन को 03 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी, एक सरकारी घर और मनचाही पोस्टिंग देगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:23 AM IST

Trending Photos

मंत्री इरफान अंसारी
मंत्री इरफान अंसारी

Jharkhand Minister Irfan Ansari On Hijab Controversy: बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा चिकित्सक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के मामले में सियासत जारी है. विरोधी इसे लेकर हमलावर हैं. इसी बीच झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मामले में बड़ी घोषणा कर दी है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने महिला डॉक्टर को अपने राज्य यानी झारखंड में सरकारी नौकरी ऑफर की है. इतना ही नहीं उन्होंने ऐलान किया है कि झारखंड सरकार डॉ. नुसरत परवीन को 03 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी, एक सरकारी घर और मनचाही पोस्टिंग देगी.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक्स पर लिखा कि बिहार में महिला डॉक्टर डॉ. नुसरत प्रवीण के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया. हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होता. इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने डॉ. नुसरत प्रवीण को सरकारी नौकरी ऑफर करते हुए लिखा कि यह नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

उधर नुसरत परवीन ने बिहार में ही काम करने का फैसला किया है. वहीं गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद महफूजुर रहमान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा नहीं उन्होंने उसे हटाने के लिए कहा था. सीएम ने सच में उसे अपने हाथों से हटाया था. उन्होंने उसे खींचा नहीं था, इसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इससे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, न ही उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का इरादा किसी मुस्लिम लड़की को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं था. इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.

TAGS

Irfan AnsariJharkhand Politics

Trending news

Irfan Ansari
3 लाख सैलरी और सरकारी घर... हिजाब विवाद के बाद महिला डॉक्टर को इरफान अंसारी का ऑफर
Rajniti Prasad passes away
राजनीति प्रसाद के निधन पर शिवानंद तिवारी का भावुक पोस्ट, कहा- मेरा संबंध बहुत पुराना
Bihar Weather
कंपकपा देने वाली सर्दी का सितम... बिहार के इन 12 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट
Jharkhand Weather
झारखंड में बर्फीली हवाओं और घने कोहरे का कहर, क्रिसमस तक भयंकर सर्दी का अलर्ट जारी!
PM Modi
विदेश दौरे से लौटते ही PM मोदी ने नितिन नबीन को दिया पहला टास्क, जानें कितना है अहम
rajan ji maharaj bhajan
'कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा...', राजन जी महाराज ने बता दिया हरि शरण में क्यों जाना चाहिए
Bettiah DM
बेतिया में डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदली, सुबह 9 से शाम 4:30 के बीच चलेंगी कक्षाएं
Bihar News
छात्राओं की नई 'साथी', IIT, JEE जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की करेगी ये व्यवस्था
Kaimur Road Accident
NH-30 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने DSP की गाड़ी को उड़ाया, 4 लोग जख्मी
Jharkhand High court
खुले में कटे हुए बकरे और मुर्गे की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, दिया ये आदेश