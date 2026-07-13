/क्या बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को वाक ओवर दे रही है बीजेपी, अगर ऐसा है तो इसके पीछे की क्या हो सकती है रणनीति?

बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से बचकाना रवैया अपनाया है, उससे विरोधी ही नहीं, समर्थक भी हतप्रभ हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से खाली हुई सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अभिषेक कुमार बंटी को चुनाव मैदान में उतारा था. उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन कुछ घंटों में ही अपना नामांकन वापस ले लिया. अब नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा गया है. अभिषेक कुमार बंटी की उम्मीदवारी वापस लेने के बारे में कहा जा रहा है कि उनके घरवाले चारा घोटाले में अभियुक्त रह चुके हैं और प्रशांत किशोर इसी बात का खुलासा करने के लिए प्रेस कांफ्रेंस करने वाले थे. आनन-फानन नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया और आज नामांकन के ​अंतिम दिन वे परचा दाखिल करने वाले हैं. भरोसेमंद सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी के बाद ऋतुराज सिन्हा को मैदान में उतारने की सोची थी, लेकिन फर्स्ट चॉइस न होने के कारण उन्होंने मना कर दिया था. एक ऐसी सीट पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाजपा यहां से कुत्ता और बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगी, वहां पर प्रत्याशी के चयन में बीजेपी की ओर से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह चूक ही है या फिर राजनीति की वो चाल है, जो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा?