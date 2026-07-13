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क्या बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को वाक ओवर दे रही है बीजेपी, अगर ऐसा है तो इसके पीछे की क्या हो सकती है रणनीति?

कुछ लड़ाइयां मैदान पर तो कुछ दिमाग में लड़ी जाती हैं. संभव है कि बांकीपुर की लड़ाई दिमाग में लड़ी जा रही है, जो दिख नहीं रही है. लेकिन इसका दूरगामी असर दिखाई दे सकता है.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 13, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:11 AM IST
क्या बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को वाक ओवर दे रही है बीजेपी, अगर ऐसा है तो इसके पीछे की क्या हो सकती है रणनीति?
Image Credit: बांकीपुर का रण (Image:AI)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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