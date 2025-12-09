Advertisement
Bihar Politics: क्या सच में निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं, उनकी पॉलिटिकल लांचिंग को रोक कौन रहा है?

Will Nishant Kumar Join Politics: समाजवादी आंदोलन के लगभग सभी बड़े नेताओं के बेटे अब बिहार की राजनीती में अपने कदम जमा चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अभी तक राजनीति से दूर हैं.

Dec 09, 2025

बेटे निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री
बेटे निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री

Nishant Kumar News: जनता दल यूनाइटेड (JDU) में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की डिमांड तेज हो गई है. पार्टी में कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम सीनियर नेता भी निशांत कुमार से राजनीति में आने की अपील कर रहे हैं. कुछ तो उन्हें जेडीयू की कमान तक ऑफर कर रहे हैं. वहीं पिछले एक साल से पत्रकार भी निशांत कुमार से उनके पॉलिटिक्स में एंट्री से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वे लगातार अपने पिता को आगे करके सवाल ही टाल देते रहे हैं. अभी नीतीश कुमार खुद जेडीयू अध्यक्ष हैं और वह इतने कमजोर भी नहीं हुए हैं कि कोई उनकी बात को टाल दे, फिर सवाल यह है कि आखिर उनकी पॉलिटिकल लांचिंग को रोक कौन रहा है? निशांत कुमार की राजनीति में लांच करने को लेकर कहां बाधा आ रही है? जेडीयू में कौन है, जो निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में नहीं आने देना चाहता? इससे भी बड़ा सवाल, क्या निशांत कुमार खुद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और क्या नीतीश कुमार बेटे को राजनीति में लाने को लेकर सहज होंगे? इन सवालों के जवाब में ही निशांत कुमार की राजनीति में लांचिंग का राज छिपा हुआ है.

निशांत की सियासी राह में क्या दिक्कते हैं?

सियासी जानकारों के मुताबिक, निशांत की पॉलिटिकल करियर में नीतीश कुमार ही बाधा बने हुए हैं. सीएम नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन की उपज हैं. वे कर्पूरी ठाकुर और जेपी को अपना आदर्श मानते हैं. यह दोनों ही परिवारवाद के घोर विरोधी थे. यही वजह है कि नीतीश कुमार भी परिवारवाद की खिलाफत करते रहते हैं. हालांकि, अब वह अपने ही इस सिद्धांत को छोड़ भी सकते हैं. 

क्या निशांत कुमार सच में राजनीति में आएंगे?

सियासी गलियारों में चर्चा है कि निशांत कुमार के राजनितिक पदार्पण की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी हैं. बिहार की राजनीति में ये कोई नया कदम नहीं हैं, बल्कि समाजवादी आंदोलन के लगभग सभी बड़े नेताओं के बेटे अब बिहार की राजनीति में अपने कदम जमा चुके हैं. दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान आज केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं. वहीं लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों ने खुद को राजनीति में स्थापित कर लिया है. लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी 90 के दशक में ही मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, जबकि उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मंत्री रह चुके हैं और बेटी मीसा भारती वर्तमान समय में लोकसभा सांसद हैं.

निशांत के लिए CM नीतीश ने कुछ बड़ा सोचा है!

दूसरी ओर, एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे दीपक प्रशाक को राजनीति में लॉन्च कर दिया है और बिना चुनाव लड़ाए ही बिहार सरकार में मंत्री बनवा दिया. दीपक प्रकाश आज बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं. कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश कुमार भी अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करेंगे. कहा तो यह भी जा रहा है कि दीपक प्रकाश की तरह निशांत कुमार की भी विधान परिषद के रास्ते बिहार की सियासत में कदम रख सकते हैं और बिहार सरकार में मंत्री बन सकते हैं. 

बता दें कि नीतीश कुमार ने खुद 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था. इस चुनाव में नीतीश कुमार दो सीटों- नालंदा और बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और बाढ़ से चुनाव हार भी गए थे. इसके बाद उन्होंने कभी चुनावी मैदान में उतरने का जोखिम नहीं लिया. हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को भी विधान परिषद से राजनीति में लेकर आएं.

(लेखक अभय कुमार, आकाशवाणी पटना में आकस्मिक समाचार सम्पादक के रूप में कार्यरत हैं. पटना रेडियो और अलग अलग चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपना विचार रखते हैं.)

