'बिहार से नौजवानों का नहीं BJP का पलायन होगा', अखिलेश यादव ने रामगढ़ में BJP पर साधा निशाना

Kaimur Vidhansabha Seat: बिहार में चुनाव करीब है. सभी नेता रैलियां रख सभाओ को संबोधित कर रहे हैं. इसी बीच रामगढ़ में अखिलेश यादव सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए. उन्होंने इस सभा में BJP पर कटाक्ष किए.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:43 PM IST

Kaimur Vidhansabha Seat: कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल मैदान में राजद प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे. उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ की धरती से जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है. वह बदलाव की लहर का संकेत है. बिहार की जनता अब नई सरकार बनाने जा रही है. इसके साथ ही यह सरकार नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

अखिलेश यादव ने कहा कि यहां के प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए हैं. लोगों के खाते में पैसे भेजने की बात कहीं लेकिन आज तक 15 लाख का वादा अधूरा है. जनता उनसे बीस साल का हिसाब किताब लेगी.

उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का चुनावी दूल्हा रोड शो में भी दिखाई नहीं दे रहा है. लोगों को अब समझ आ गया है कि वह मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं. बीजेपी एक 'इस्तेमाल पार्टी' है. यह पहले इस्तेमाल करती है और बाद में बर्बाद कर देती है.

अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा हैं. कीटनाशक दवाएं तक नहीं मिल रहीं हैं लेकिन महंगाई आसमान छू रही है. डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट पर उन्होंने कहा कि जो लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, आज वही अमेरिका से धमकाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'नया बिहार' का मतलब होगा नौजवानों के लिए नौकरी की बहार. अब बिहार से नौजवानों का नहीं, बल्कि बीजेपी का पलायन होगा. जनता इस बार उन्हें बिहार से बाहर का रास्ता दिखाएगी. सभा के अंत में समयाभाव के कारण अखिलेश यादव ने भाषण समाप्त किया और कहा कि जनता का जो उत्साह उन्होंने देखा उससे यह स्पष्ट है कि बिहार में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत तय है.

इनपुट: मुकुल जायसवाल

