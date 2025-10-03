बिहार में गुजरात फॉर्मूले को लागू करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्या रिस्क लेना चाहेगी पार्टी?

Bihar Chunav 2025: 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, 'गुजरात फॉर्मूले को पार्टी पूरे देश में लागू करेगी. गुजरात एक आदर्श राज्य बन गया है. 7 बार चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा के पक्ष में वोट शेयर बढ़ा है. आजादी के बाद ऐसा पहली बार किसी राज्य में हुआ है.' दरअसल, गुजरात में सत्ताविरोधी लहर से होने वाले नुकसान से बचने के लिए भाजपा ने 2022 में पूरे मंत्रिमंडल सहित कई विधायकों का टिकट काट दिया था और नए प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी. परिणाम यह हुआ कि भाजपा 182 में से 156 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी. अब चर्चा है कि भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव में भी गुजरात फॉर्मूले को आजमा सकती है. यहां भी एनडीए तकरीबन 20 साल से सत्ता में है और ऐसे में एंटी इनकमबेंसी फैक्टर हावी हो सकता है.

अगर भाजपा गुजरात फॉर्मूले को बिहार में आजमाती है तो कई विधायकों और मंत्रियों का टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी को यह भी ध्यान में रखना होगा कि गुजरात और बिहार के राजनीतिक हालात बिल्कुल अलग-अलग हैं. गुजरात में केवल दो दल प्रभावी हैं और हाल के सालों में आम आदमी पार्टी तीसरी ताकत के रूप में उभरी है, लेकिन बिहार में राजनीति जाति और उसके नेताओं के इर्दगिर्द घूमती है. अमूमन हर वर्ग या जाति का अपना अलग दल है, जो एनडीए और महागठबंधन में अपनी निष्ठा रखते हैं. यहां तीसरी ताकत के रूप में पिछले कुछ समय में प्रशांत किशोर का उभार तेजी से हुआ है. इसके अलावा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी क्षेत्र विशेष में अपना प्रभाव रखती है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जनशक्ति जनता दल बनाकर अलग से प्रभाव छोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं.

बिहार में अमूमन सभी दल सीटिंग विधायक के टिकट कटने का इंतजार करते हैं और उसके बाद अपनी ओर से उम्मीदवारी फाइनल करते हैं. अब देखिए न, विधानसभा चुनाव में अभी मात्र एक महीने का समय बाकी रह गया है और किसी भी बड़े दल या गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान तक शुरू नहीं हुआ है. हालांकि छोटे दलों जैसे जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम, बसपा ने कुछ उम्मीदवारों को उतार दिया है, लेकिन न तो एनडीए और न ही महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग हो पाई है. ऐसे में प्रत्याशियों को उतारने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

और तो और... प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है. दरअसल, सीटिंग विधायकों के टिकट कटने का इंतजार सभी कर रहे हैं. सभी दल चाहते हैं कि सामने वाला पहले प्रत्याशी का ऐलान करे और उसके बाद अपने समीकरण को बीस साबित करने के लिए सामने से हर तरफ से मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश की जाती है. सीटिंग विधायक का टिकट कटने से एक तरह की सहानुभूति जुड़ जाती है और विरोधी दल इसी मौके को भुनाने की कोशिश में रहते हैं. और यह काम न केवल एनडीए, बल्कि महागठबंधन, बल्कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले जन सुराज पार्टी भी करने वाली है. नहीं तो आप ही बताइए, जन सुराज को प्रत्याशी उतारने के लिए किसकी राह देखनी है?

विधायकों या मंत्रियों का टिकट कटने के बाद संबंधित जाति समूह का उसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश की जाती है. मान लीजिए कि किसी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य, यादव, मुसलमान, दलित और पिछड़ा या अति पिछड़ा विधायक का मंत्री का​ टिकट कट जाता है तो विरोधी दल उस नेता के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करते हैं और उस समाज का वोट लेने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं. कई बार तो अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट भी थमा देते हैं और चुनाव लड़ा देते हैं.

ऐसा कर उस नेता के प्रति सहानुभूति रखने वालों को पुराने दल से काटने की कोशिश होती है. नेता जिस भी बिरादरी से आता है, उसके समाज को यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आप लोगों की पूछ उस दल में नहीं है और हम ही आपके सबसे बड़े हिमायती हैं. बड़ी बात यह है कि बिहार में उस नेता के साथ उसके समाज का वोट भी शिफ्ट हो जाता है. हालांकि यह सभी जातियों के साथ नहीं होता, फिर भी यह एक तरह का चुनावी हथकंडा है, जिसका इस्तेमाल सभी दलों की ओर से किया जाता रहा है.

ऐसे में भाजपा की ओर से गुजरात फॉर्मूले को लागू करना आसान नहीं होगा. खासतौर से ऐसे समय में, जब बिहार चुनाव जीतने के लिए सत्तारूढ़ एनडीए ही नहीं, महागठबंधन से लेकर जन सुराज पार्टी ने भी जी जान लगा दी है. जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और बसपा भी चौथी ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटे हुए हैं. हालांकि यह संभव है कि भाजपा उम्र के आधार पर कुछ नेताओं के बदले नए और युवा चेहरे को प्राथमिकता दे, जिससे कई नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ सकता है.