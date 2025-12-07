बिहार की राजनीति में JJD का नया दांव, तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान

Janshakti Janata Dal: जनशक्ति जनता दल ने बिहार की राजनीति में एक नया दमदार कदम उठाते हुए जय सिंह राठौड़ को पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल ने राठौड़ को अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने का पत्र जारी किया है.

अध्यक्ष बनाए जाने पर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ा दायित्व भी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे.

जय सिंह राठौड़ ने कहा कि मुझे जो प्रभार सौंपा गया है, वह सिर्फ पद नहीं बल्कि जनता और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का विश्वास है. मैं संगठन के विस्तार, जनसमस्याओं के समाधान और बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा.

जनशक्ति जनता दल ने अपने ऑफिसियल फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की तरफ से बिहार प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जय सिंह राठौड़ को नियुक्ति पत्र देकर मनोनीत किया गया. बिहार प्रदेश संगठन के नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौड़ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

जय सिंह राठौड़ की नियुक्ति को पार्टी के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले, जय सिंह राठौड़ ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर महनार विधानसभा से चुनाव लड़ा था.

बता दें कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अलग पार्टी बना ली थी. दरअसल, तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही उनके परिवार से दूरी बढ़ने की बात सामने आई थी. इन तस्वीरों के चलते पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था.

