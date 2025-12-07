Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3031896
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार की राजनीति में JJD का नया दांव, तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान

Jai Singh Rathore News: जनशक्ति जनता दल ने अपने ऑफिसियल फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की तरफ से बिहार प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जय सिंह राठौड़ को नियुक्ति पत्र देकर मनोनीत किया गया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Dec 07, 2025, 06:04 AM IST

Trending Photos

जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने जय सिंह राठौड़
जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने जय सिंह राठौड़

Janshakti Janata Dal: जनशक्ति जनता दल ने बिहार की राजनीति में एक नया दमदार कदम उठाते हुए जय सिंह राठौड़ को पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल ने राठौड़ को अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने का पत्र जारी किया है.

अध्यक्ष बनाए जाने पर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ा दायित्व भी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे.

जय सिंह राठौड़ ने कहा कि मुझे जो प्रभार सौंपा गया है, वह सिर्फ पद नहीं बल्कि जनता और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का विश्वास है. मैं संगठन के विस्तार, जनसमस्याओं के समाधान और बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जनशक्ति जनता दल ने अपने ऑफिसियल फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की तरफ से बिहार प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जय सिंह राठौड़ को नियुक्ति पत्र देकर मनोनीत किया गया. बिहार प्रदेश संगठन के नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौड़ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

जय सिंह राठौड़ की नियुक्ति को पार्टी के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले, जय सिंह राठौड़ ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर महनार विधानसभा से चुनाव लड़ा था.

बता दें कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अलग पार्टी बना ली थी. दरअसल, तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही उनके परिवार से दूरी बढ़ने की बात सामने आई थी. इन तस्वीरों के चलते पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: तेजस्वी यादव के लंदन दौरे पर बवाल! जदयू सांसद का तंज- 'गए हैं क्रिसमस मनाने'

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
JJD का नया दांव, तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान
Chirag Paswan
LJPR में प्रकाश चंद्र और संगीता देवी को बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा में मिला ये रोल
Patna police
पटना पुलिस ने नकली सोने के बिस्कुट देकर लूटने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Samastipur News
समस्तीपुर में जमीन के नीचे मिला सीक्रेट तहखाना, 955 लीटर विदेशी शराब बरामद
Jharkhand news
झारखंड के छात्र की ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल में मौत से सनसनी, फंदे से लटका मिला शव
Bettiah news
बेतिया में खुले में मांस-मछली बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया सख्त आदेश
Vinod Das
मुजफ्फरपुर में भाजपा नेता पर गोली चलने का मामला निकला झूठा, पुलिस जांच ने खोली पोल
CM nitish kumar
बिहार में 26000 करोड़ से तेज होगा औद्योगिक विकास, सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी
Satish Dubey
Bagaha News: बगहा में केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे को लड्डुओं से तौलकर किया सम्मानित
Bihar News
क्या बिहार बनेगा 'रोजगार का हब'? समझिए नीतीश सरकार के 1 करोड़ नौकरी का मेगा प्लान!